Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

02:04 20.07.2026

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.

Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Испанцы вырвали победу в дополнительном времени со счетом 1:0. Мяч забил Ферран Торрес (106-я минута). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку, его удалили с поля, сообщает РИА Новости.

В матче за третье место сборная Англии со счётом 6:4 победила сборную Франции.