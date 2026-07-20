Путин установил в России новый спортивный праздник - День хоккея

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея. Праздник будет отмечаться 22 декабря.

"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", - цитирует текст указа РИА Новости.

Дату назначило Министерство спорта. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею прошли 22 декабря 1946 года. А чемпионом страны впервые стало московское "Динамо". Серебряные медали завоевал ЦДКА, бронзовые - "Спартак", пишет ТАСС.

Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день учредили Федерацию хоккея СССР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.07.2026, 19:34
    Гость: О да

    это очень важное решение для преодоления негативных процесов в России. Предполагаю что и мигранты из средней азии серьёзно отнесутся к хокею и вытеснят русских с ледовых площадок, как уже вытеснили по вечерам с футбольных полей и площадок с тренажерами.

  3. 20.07.2026, 19:07
    Гость: Тренер

    А чего летом то идея пришла? Видимо жара подействовала, кондиционеры в кремле отключили. Хорошо что не 22 июля день хоккея.

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