Путин установил в России новый спортивный праздник - День хоккея
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня хоккея. Праздник будет отмечаться 22 декабря.
"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", - цитирует текст указа РИА Новости.
Дату назначило Министерство спорта. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею прошли 22 декабря 1946 года. А чемпионом страны впервые стало московское "Динамо". Серебряные медали завоевал ЦДКА, бронзовые - "Спартак", пишет ТАСС.
Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день учредили Федерацию хоккея СССР.
Комментарии читателей
Надо-день/дурака(подкидного).
это очень важное решение для преодоления негативных процесов в России. Предполагаю что и мигранты из средней азии серьёзно отнесутся к хокею и вытеснят русских с ледовых площадок, как уже вытеснили по вечерам с футбольных полей и площадок с тренажерами.
А чего летом то идея пришла? Видимо жара подействовала, кондиционеры в кремле отключили. Хорошо что не 22 июля день хоккея.