Путин установил в России новый спортивный праздник - День хоккея

это очень важное решение для преодоления негативных процесов в России. Предполагаю что и мигранты из средней азии серьёзно отнесутся к хокею и вытеснят русских с ледовых площадок, как уже вытеснили по вечерам с футбольных полей и площадок с тренажерами.