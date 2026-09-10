Международный турнир по конкуру и Гала-шоу «Конные сезоны» пройдут в Москве

00:01 10.09.2026

С 10 по 13 и с 17 по 20 сентября на LIVE Арене пройдет масштабное событие «Конные сезоны», которое объединит соревнования международного уровня по конному спорту и театрализованное гала-шоу с участием лучших конных артистов.

Впервые профессиональный конноспортивный турнир будет проведен в пространстве современной концертной площадки. На время мероприятия в LIVE Арене появится полноценный манеж, соответствующий международным требованиям, а зрители смогут увидеть соревнования топ-уровня и масштабные постановочные номера в рамках единого события.

«"Конные сезоны" — это российский ответ лучшим мировым конноспортивным сериям. Но в основе проекта лежит то, что невозможно скопировать: наш культурный код и особое отношение к лошади. Для русского человека лошадь всегда была символом силы, свободы и доверия. Именно поэтому в "Конных сезонах" звучит история многовекового партнерства человека и лошади», — отмечает президент проекта, мастер спорта международного класса, главный тренер сборных команд России по конному спорту Владимир Белецкий.

Центральным художественным событием программы станет гала-шоу «Золотая грива», посвященное красоте взаимоотношений человека и лошади.

Ключевое событие - международный турнир по конкуру с призовым фондом 15 миллионов рублей. В нем примут участие трехкратный Чемпион России Михаил Шемшелев, главный тренер сборных команд России по конному спорту Владимир Белецкий, участники Чемпионата мира Сергей Петров и Ксения Хайрулина и другие звезды спорта. Техническая сложность маршрутов будет соответствовать уровню чемпионатов Европы и Азии, а их автором выступит немецкий курс-дизайнер Филипп Швендер.

«Конные сезоны» призваны познакомить широкую аудиторию с миром лошадей во всем его многообразии. Проект объединяет большой спорт, современное сценическое искусство и семейный досуг, открывая зрителям возможность увидеть уникальное партнерство человека и лошади, основанное на доверии, уважении и многовековых традициях.

Страной-партнером проекта выступают Объединенные Арабские Эмираты. Партнерство России и ОАЭ получит особое продолжение в спортивной программе «Конных сезонов» — в турнире с высотой препятствий до 130 см примут участие молодые конники из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Российские спортсмены предоставят гостям из Эмиратов своих лошадей, после чего всадники объединятся в смешанные команды и вместе поборются за победу. Такой формат позволяет спортсменам не только соревноваться, но и учиться друг у друга, работать в команде и лучше узнавать традиции конного спорта двух стран.



