Гарри Кейн прервал 25-летнюю паузу англичан в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2026 года. Церемония награждения прошла 26 октября в лондонском театре «Палладиум». В мужском голосовании англичанин опередил Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».

Кейн стал первым англичанином за последние 25 лет, получившим эту награду. До него «Золотой мяч» выигрывали Стэнли Мэттьюз в 1956 году, Бобби Чарльтон в 1966-м, Кевин Киган в 1978 и 1979 годах, а также Майкл Оуэн в 2001-м.

Награду форварду принес выдающийся сезон 2025/2026. За «Баварию» и сборную Англии он забил 73 гола во всех турнирах, из них 61 — за немецкий клуб. Кейн стал лучшим бомбардиром европейских национальных чемпионатов, выиграл с «Баварией» чемпионат Германии и Кубок страны, а также помог сборной Англии завоевать бронзовые медали чемпионата мира 2026 года.

Принимая трофей, Кейн поблагодарил партнеров по команде, тренеров и близких. Он отметил, что церемония в Лондоне сделала эту победу особенно значимой. Для Англии успех форварда стал первым триумфом в мужской номинации с 2001 года.

Женский «Золотой мяч» получила испанская полузащитница Алексия Путельяс, выступающая за «Лондон Сити Лайонессес». Она стала трехкратной обладательницей награды. В прошлом сезоне Путельяс помогла «Барселоне» выиграть несколько крупных трофеев, после чего перешла в английский клуб.

Церемония 2026 года стала 70-й в истории «Золотого мяча». Впервые награждение прошло за пределами Парижа: организаторы выбрали Лондон в честь юбилея премии и ее первого обладателя — англичанина Стэнли Мэттьюза, получившего трофей в 1956 году. 

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