Швеция и Норвегия отказалась играть с Россией на ЧМ-27 по хоккею

17:29 3.11.2026

Сборная Швеции по хоккею бойкотирует матчи против команды России на чемпионатах мира, заявил глава Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон.

«Сборная Швеции не будет играть со сборной России на предстоящих чемпионатах мира. Такое решение федерация приняла сегодня», — приводит его слова РБК.

Ранее о решении не играть против сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии объявила Норвежская хоккейная ассоциация.

Глава Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц говорил, что организация рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году. Кроме того, шведский производитель мебели AJ Produkter решил отказаться от спонсорства ЧМ-2027 в знак протеста против допуска сборной России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, федерация теперь должна обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне 2026/27.