Швеция и Норвегия отказалась играть с Россией на ЧМ-27 по хоккею

© KM.RU, Алексей Белкин

Сборная Швеции по хоккею бойкотирует матчи против команды России на чемпионатах мира, заявил глава Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон.

«Сборная Швеции не будет играть со сборной России на предстоящих чемпионатах мира. Такое решение федерация приняла сегодня», — приводит его слова РБК.

Ранее о решении не играть против сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии объявила Норвежская хоккейная ассоциация.

Глава Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц говорил, что организация рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году. Кроме того, шведский производитель мебели AJ Produkter решил отказаться от спонсорства ЧМ-2027 в знак протеста против допуска сборной России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, федерация теперь должна обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне 2026/27.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2026, 09:39
    Гость: Очередное доказательство

    Не надо лизать зады, а следует создавать свой жизнеугодный для всего населения внутренний мир. Не выставлять страну, как клоаку и непотребу.

  2. 05.11.2026, 09:23
    Гость: Гост

    Тут щас срач начнется между ИИАФ и НХЛ по перетягиванию болельщиков. Если ИИАФ ляжет под бойкотирующие федерации, наши с НХЛ организуют серии подобно суперсериям 1972 и 1974 г.г. и тогда кранты ИИАФ. Она сможет проводить турниры только второстепенных команд, ноторые никому не интересны. Денег от рекламы, спонсоров поубавится.

  4. 04.11.2026, 21:37
    Гость: Россиян не будет

    Власти Канады вопреки решению Спортивного арбитражного суда отказываются пускать российскую молодёжную сборную на ЧМ по хоккею.

    Турнир молодёжных сборных должен пройти в канадской провинции Альберта с 26 декабря по 5 января.

    Канадский премьер Марк Карни заявил, что власти страны отказываются выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в турнирах на территории Канады, пока продолжается вооружённый конфликт на Украине.

    «Пока война продолжается, спортсмены, представляющие Россию и Белоруссию, не будут выступать в Канаде.

    Поэтому, если вы спрашиваете конкретно о молодёжном чемпионате мира, россиян там не будет», — сказал Карни, отвечая на вопрос журналиста.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). После этого федерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции и Чехии объявили, что не будут играть против сборной России на Чемпионате мира по хоккею-2027 (он пройдёт в Германии).

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