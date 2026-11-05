Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, пишет РИА Новости.

"Португальцы, настал день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером семь. <...> Для меня было честью и ответственностью носить ее на протяжении 23 лет", — сказал он в видеообращении.

"Я всю жизнь стремился стать лучшим футболистом в мире, но я понял, что моей величайшей победой была возможность выступать за лучшую страну в мире", — отметил нападающий.

Футболист провел в составе команды 234 матча и забил 146 голов. Это рекорд для национальных сборных. Вместе с португальцами он выиграл чемпионат Европы в 2016 году и стал двукратным победителем Лиги наций.

Последний вызов 41-летнего Роналду в сборную в сентябре закончился скандалом. Он провел на скамейке запасных матч второго тура группового этапа Лиги наций. Затем игрок покинул расположение команды после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. В середине октября федерация футбола Португалии отстранила его от матчей на месяц.

Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча", также он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. С января 2023 года спортсмен выступает за саудовский "Аль-Наср".
 

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