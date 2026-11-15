Сборную РФ по хоккею не допустили на молодежный ЧМ в Канаде

© KM.RU, Елена Колебакина

Сборная России по хоккею не сможет выступить на молодежном чемпионате мира из-за позиции властей Канады. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.

«Все участвующие стороны были проинформированы, и в ближайшее время будет опубликовано обновленное расписание соревнований»,— цитирует сообщение «Коммерсант».

Федерация хоккея России выразила протест после заявления IIHF. Организация назвала решение незаконным и заявила, что обратится в Международной олимпийский комитет, чтобы оспорить его. «Исключение российской команды нарушает основополагающие принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований»,— сообщила пресс-служба ФХР.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В Международной федерации хоккея заявили, что разочарованы таким решением. Хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии пообещали бойкотировать матчи с участием сборной России. Российские команды не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

 

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