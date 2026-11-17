18:44 17.11.2026

Российские фигуристы не смогут принять участие в предстоящем этапе Гран-при ISU в Финляндии (Finlandia Trophy) из-за позиции местных властей. Об этом говорится в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

"Несмотря на неоднократные запросы ФФККР, направленные во все инстанции незамедлительно после получения первых сообщений о возможных ограничениях, официальный ответ от Международного союза конькобежцев (ISU) и Министерства иностранных дел Финляндии был получен только сегодня вечером", - цитирует заявление "Интерфакс".

В ответ на обращение ФФККР от 14 ноября 2026 года ISU проинформировал, что, согласно полученным от властей Финляндии данным, страна ужесточила ограничения на въезд для граждан России. Согласно ответу ISU на обращение ФФККР, российские спортсмены, включая выступающих в нейтральном статусе, не соответствуют условиям въезда в Финляндию. Это ограничение распространяется и на спортсменов, направляющихся по шенгенской визе для участия в турнире Finlandia Trophy.

"В связи с изложенными обстоятельствами в ISU сообщили, что вынуждены исходить из объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях, и ввиду скорого начала турнира приступают к приглашению запасных участников", - заявили в ФФККР.

Федерация заявляет что "крайне разочарована политизированным решением Финляндии в отношении наших спортсменов и продолжит взаимодействовать с ISU по вопросам обеспечения участия российских фигуристов во всех возможных турнирах".

Ранее ISU допустил российских спортсменов к международным стартам под нейтральным флагом.