17:19 18.11.2026

Национальная команда России по футболу не включена в число участников жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2028 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официальную документацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Церемония распределения команд по отборочным группам состоится 6 декабря в североирландском Белфасте. В ней примут участие 54 сборные, которые будут посеяны по корзинам на основании сводного рейтинга Лиги наций УЕФА по состоянию на 17 ноября. Финальная стадия европейского первенства 2028 года пройдет на стадионах Великобритании и Ирландии.

В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА на неопределенный срок отстранили российские сборные и клубы от всех официальных международных соревнований.