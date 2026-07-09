10:21 9.07.2026

Послабления МОК связаны с тем, что их коллеги из Олимпийского комитета России просто-напросто вывели из своей юрисдикции спортивные организации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Международный Олимпийский комитет на время приостановил свои санкции против России. Это значит, что теоретически наши спортсмены смогут выступить на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Вот только цена таких послаблений оказалась слишком высокой.

Сразу напомним, что МОК ополчился на русских спортсменов ещё задолго до СВО. Чиновники Олимпийского комитета разработали продуманную до мелочей операцию, которую разыграли как по нотам.

Всё началось спустя год после триумфальной зимней Олимпиады в Сочи (сборная России заняла первое место в медальном зачёте). В декабре 2014 года немецкий телеканал ARD выпустил фильм-расследование о якобы систематическом применении допинга среди наших легкоатлетов.

30 сребреников для иуды



Потом на сцену вышел иуда – экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков (находится в розыске за уголовные преступления). В обмен на американское гражданство он как бы "легализовал" этот пасквиль, дав сенсационное интервью западной прессе. По его словам, в России существует целая государственная "допинговая программа", а на Олимпиаде в Сочи пробы атлетов вообще подменили.

Далее начались "мельдониевые" скандалы. Они привели к бесконечным дисквалификациям, проверкам, перепроверкам, унижениям, психологическому и административному давлению на русских спортсменов. Никого не смущало, что якобы "допинговая наркоманка" – теннисистка Мария Шарапова, не допущенная до Игр в Рио, – выглядела дюймовочкой на фоне своих американских соперниц, раскачанных как профессиональные бодибилдеры.

Военная хитрость МОК



После начала спецоперации допинговая ширма оказалась не нужной, и русских попросту "отменили" по политическим мотивам. Однако позже чиновники МОК решили поступить хитрее. У спортивной блокады появилась гаденькая альтернатива – выступление на Играх без флага, гимна и герба. То есть членам сборной России предложили унизиться.

К сожалению, общество это проглотило. Горечь позора перебили позицией, дескать, "пожалейте ребят, они всю жизнь готовились к этим Играм". В итоге на Олимпиаде в Париже (2024) и Милане-Кортине (2026) выступило (не особо успешно) некоторое количество "индивидуальных нейтральных атлетов" из России. Ещё часть "олимпийцев" сменила "место прописки" и отстаивала спортивную честь других государств.

И вот теперь МОК неожиданно снял санкции против наших спортсменов.

"Мы ясно дали понять, что все спортсмены имеют возможность участвовать в Олимпийских играх. Вот о чём говорит это решение. Оно позволяет спортсменам из России участвовать в соревнованиях. Мы подумали, что иметь такую возможность для спортсменов действительно важно", – заявила на пресс-конференции президент МОК Кирсти Ковентри.

Нас снова обманут



Но было бы наивным полагать, будто до крайности политизированная организация станет в условиях войны идти нам на уступки. Очевидно, что этот "допуск" – морковка, к тому же отравленная.

Во-первых, МОК умалчивает, разрешат ли на Играх использовать официальную государственную символику России. В этом отношении олимпийские чиновники используют старый проверенный метод. Чтобы обмануть, они напрямую ничего не обещают, но как бы намекают, мол, "в зависимости от вашего поведения" этот вопрос может быть решён в ту или иную сторону.

Во-вторых, и это самое главное, цена "допуска" русских спортсменов – предательство. Как выяснилось, послабления МОК связаны с тем, что их коллеги из Олимпийского комитета России просто-напросто вывели из своей юрисдикции спортивные организации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Иными словами, Олимпийский комитет России признаёт их подчинение Национальному Олимпийскому комитету Украины. Это несмотря на то, что такая позиция напрямую противоречит Конституции России и граничит с государственной изменой.

Политолог Юрий Баранчик пишет:

"Как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался. Формально ОКР ситуацию разрулил – региональные организации из состава ОКР исключены. Вопрос в спортсменах из этих регионов – они-то как? Если они исключены из соревнований под эгидой МОК, то это пиррова победа. Сегодня мы отказываемся от спортсменов из четырёх новых областей ради громких политических заявлений. Что будет завтра? От чего ещё откажемся?"

В чём суть?



Совершенно непонятно, почему возвращение в МОК некоторые спортивные чиновники подают как победу. Это больше похоже на позор с далеко идущими политическими последствиями. Уже неоднократно отмечалось, что враг нацелен прежде всего на когнитивную войну – на разлад в русском тылу.

А как выглядит эта унизительная история с Олимпийским комитетом? Как намёк на готовность Москвы к уступкам по территориальному признаку. Украинские эксперты уже радостно хлопают в ладоши и на каждом углу трубят, что исключение четырёх наших регионов из-под юрисдикции ОКР – это первая ласточка. Якобы в будущем Путин (акцент специально делается именно на личности президента) планирует постепенно отказаться от Донбасса и Новороссии. А теперь посмотрим на ситуацию в контексте подготовки "майдана" в России, о котором не говорит только ленивый. Пазл, как говорится, сложился.

И последнее. Предательство наверняка ни к чему в итоге не приведет, и сборную Россию все равно никуда не допустят. Как тут не вспомнить крылатую фразу: "Кто между войной и позором выбирает позор – получит и войну, и позор". Судя по всему, у спортсменов никакой войны нет. Значит, останется только позор.

Автор: Андрей Ревнивцев