Какими были первые бои ММА: правила, участники и поединки

13:26 8.11.2026

Сегодня смешанные единоборства — это четко регламентированный спорт, но в начале 1990‑х все выглядело иначе.

ММА рождались как эксперимент, который должен был ответить на вопрос: кто сильнее — борец или боксер? Первые турниры UFC стали площадкой для столкновения разных школ и философий, а правила шокировали даже подготовленного зрителя.

Неудивительно, что на фоне такой зрелищности и непредсказуемости быстро вырос интерес к ставкам на ММА: экстремальный характер ранних боев, резкие перепады в уровне соперников и неожиданные исходы делали каждый поединок настоящей лотереей для любителей азарта. Для организаторов и букмекеров смешанные единоборства стали новой точкой роста на стыке спорта и шоу. В статье расскажем про появление турниров UFC, их особенности и первых участников.

Идея и рождение UFC 1



Идея первого турнира UFC родилась из желания найти «абсолютного бойца». Ключевыми фигурами стали мастер бразильского джиу‑джитсу Рорион Грейси и промоутер Арт Дейви. Они хотели устроить соревнования, в которых бы участвовали представители разных стилей — от бокса и савата до сумо и тхэквондо.

Бойцы должны были встретиться на ринге без ограничений, свойственных их родным дисциплинам. Так появился UFC 1, прошедший 12 ноября 1993 года в Денвере (штат Колорадо). Событие получило название UFC 1: The Beginning.

Правила были намеренно минималистичны: запрещались только кусание, выдавливание глаз и удары в пах. Все остальное было разрешено, даже удары локтями, коленями и добивание лежачего. Не было ни раундов, ни весовых категорий, ни судейских оценок: бой шел до сдачи, нокаута или до отказа одного из бойцов продолжать. Таймера тоже не было — бои могли длиться сколько угодно.

Участники UFC 1



На турнире выступили восемь бойцов, представлявших разные единоборства:

Ройс Грейси (бразильское джиу‑джитсу): невысокий и внешне не самый мощный участник стал главным открытием вечера. Стиль строился на контроле, болевых и удушающих приемах.

(бразильское джиу‑джитсу): невысокий и внешне не самый мощный участник стал главным открытием вечера. Стиль строился на контроле, болевых и удушающих приемах. Арт Джиммерсон (бокс): профессиональный боксер вышел на бой в одной перчатке, рассчитывая на ударную мощь.

(бокс): профессиональный боксер вышел на бой в одной перчатке, рассчитывая на ударную мощь. Жерар Горбо (сават): мастер французского бокса полагался на быстрые удары ногами и работу на дистанции.

(сават): мастер французского бокса полагался на быстрые удары ногами и работу на дистанции. Тейла Тули (сумо) — массивный спортсмен, чья сила и масса должны были стать козырем.

(сумо) — массивный спортсмен, чья сила и масса должны были стать козырем. Кен Шемрок (шутфайтинг) сочетал борьбу и жесткие удары, позже стал одной из икон ММА.

(шутфайтинг) сочетал борьбу и жесткие удары, позже стал одной из икон ММА. Зейн Фрейзер (кэмпо‑карате) — представитель ударной школы с акцентом на скорость и комбинации.

(кэмпо‑карате) — представитель ударной школы с акцентом на скорость и комбинации. Кевин Розье (тхэквондо) — мастер высоких ударов ногами.

(тхэквондо) — мастер высоких ударов ногами. Скотт Моррис (бокс/борьба) — еще один боец, который совмещал ударную технику и навыки партера.



Такое разнообразие стилей делало турнир настоящей «битвой школ».

Ключевые поединки UFC 1



Турнир проходил по олимпийской системе: проигравший выбывал, победитель шел дальше.

В первом бою Ройс Грейси быстро перевел Арта Джиммерсона в партер и заставил сдаться удушающим приемом. Этот момент стал знаковым: оказалось, что даже опытный боксер практически бессилен, если бой переходит на землю.

Ройс Грейси. Фото: East718 at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Другой яркий поединок — встреча Кена Шемрока и Жерара Горбо. Шемрок обладал мощью и навыками борьбы, доминировал большую часть боя, а затем провел удушающий прием, вынудив Горбо сдаться.

В финале Ройс Грейси встретился с Кеном Шемроком. Несмотря на разницу в габаритах и агрессивный стиль Шемрока, Грейси снова использовал свое преимущество в партере: борец контролировал соперника, ограничил его возможности и в итоге заставил сдаться. Победа Ройса стала триумфом бразильского джиу‑джитсу и доказала, что контроль и приемы могут быть эффективнее чистой силы или ударной техники.

Почему победил именно Ройс Грейси



Ройс не был самым крупным или самым сильным бойцом на турнире, но его стиль оказался наиболее универсальным в условиях «минимальных правил». Грейси умел переводить бой в партер, контролировать соперника и завершать поединок болевыми или удушающими приемами. Для многих зрителей это стало откровением: оказалось, что борьба и работа на земле — не менее важная часть боя, чем удары.

Победа Грейси изменила восприятие ММА: она показала, что для успеха в смешанных единоборствах нужно владеть несколькими аспектами боя, а не полагаться только на один стиль.

Правила и их эволюция



Первые турниры UFC сознательно делали правила максимально простыми, чтобы ничто не мешало «чистому» столкновению стилей. Однако такая свобода вызывала критику: бои казались слишком жестокими, а отсутствие весовых категорий и судейских оценок делало поединки непредсказуемыми и порой несправедливыми.

Уже к середине 1990‑х правила начали меняться. Появились временные ограничения, весовые категории, более строгие запреты на опасные приемы. Эти изменения были вызваны не только общественным давлением, но и желанием сделать ММА более спортивным и зрелищным видом единоборств.

Интересные факты о первых турнирах MMA

Отсутствие весовых категорий . На ранних турнирах могли встретиться бойцы с разницей в десятки килограммов. Более тяжелые бойцы обладали очевидным преимуществом в силе и массе.

. На ранних турнирах могли встретиться бойцы с разницей в десятки килограммов. Более тяжелые бойцы обладали очевидным преимуществом в силе и массе. Минимум экипировки . Участники выходили на ринг в шортах и перчатках, без капы и защиты. Это делало бои еще более опасными.

. Участники выходили на ринг в шортах и перчатках, без капы и защиты. Это делало бои еще более опасными. Реакция публики и СМИ . Первые турниры вызвали бурю эмоций: одни зрители были в восторге от «чистого» боя, другие считали ММА слишком жестоким спортом. СМИ часто называли UFC «человеческими петушиными боями», что только усиливало споры.

. Первые турниры вызвали бурю эмоций: одни зрители были в восторге от «чистого» боя, другие считали ММА слишком жестоким спортом. СМИ часто называли UFC «человеческими петушиными боями», что только усиливало споры. Роль семьи Грейси. Знаменитые мастера бразильского джиу-джитсу сыграли огромную роль в популяризации ММА. Их философия и стиль помогли доказать, что техника и контроль могут быть сильнее грубой силы.



Дальнейшее развитие и влияние на спорт



Успех первых турниров и победа Ройса Грейси показали, что ММА — это не просто «бои без правил», а новый вид спорта, требующий комплексного подхода. Бойцы начали активно изучать разные дисциплины: боксеры осваивали борьбу, борцы — ударную технику, а мастера джиу‑джитсу — работу в стойке.

Со временем ММА стали более структурированными: появились весовые категории, четкие правила, судейские коллегии и медицинские протоколы. Это позволило спорту выйти на новый уровень и завоевать признание по всему миру.

Сегодняшние ММА — это результат той самой экспериментальной идеи, которая родилась в 1993 году. Первые турниры UFC были далеки от современного спорта, но заложили основу для его развития. Они объединили разные стили, бросили вызов традиционным дисциплинам и доказали, что смешанные единоборства могут быть не только зрелищными, но и глубоко тактическими.

