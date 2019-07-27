Как получить купон на скидку?

14:05

Просматривая электронную почту, часто можно увидеть предложения различных купонных распродаж

Давайте выясним, что являют собой купонные сервисы и как купить купон.

Фото с сайта m.nn.ru

Итак, купонные сервисы – сайты, на которых посетитель может приобрести в ограниченное время услугу или товар со скидкой. Выгоду от подобных акций получают все стороны процесса: покупатель, сайт скидок и компания-продавец.

Купонный сайт зарабатывает на продаже купона, продавец – на продаже услуги, а вы, как клиент, существенно экономите на необходимой услуге или товаре.

Как получить купон?

Просто следуйте предложенной инструкции:

1. Зарегистрируйтесь на выбранном сайте купонных распродаж.

2. Примите участие в понравившейся акции.

3. Оплатите сертификат через терминал, электронными деньгами или банковской карточкой.

4. Зайдите на электронную почту и распечатайте купон.

5. Сертификат на скидку необходимо предъявить в месте приобретения услуги или товара

Проверка надежности купонного сервиса

О надежности сайта свидетельствуют многие факторы. Так пользователь может:

- проверить сколько поставщики услуг (товаров) существуют на рынке;

- позвонить в компании и уточнить, проводят ли они такие акции, изучить отзывы в интернете;

- сравнить цены до покупки сертификата;

- посетить сайт Купонатор и узнать обо всех акциях, которые действуют сейчас. Как правило, в архиве купонного сайта можно посмотреть, с какими организациями он сотрудничает.

- Внимательно читайте информацию, которая написана мелким шрифтом.

Популярные купонные сайты

Купонных сервисов довольно много. Чтобы помочь пользователям сделать выбор были созданы порталы-каталоги, где представлены предложения крупных купонных сайтов – Выгода, Групон, Биглион, КупиКупон и других ресурсов. Одним из известных сайтов-каталогов является Купонатор.

Если вас интересуют акции, проводящиеся в фитнес-центрах, салонах красоты и танцевальных школах, посетите сайт "Биглион". Если хотите узнать о скидках на турпутевки, зайдите на портал "ХотКупон".

Также большим спросом пользуются купоны на посещение ресторанов, кинотеатров, парков развлечений, кафе, театров, обучающих курсов, парикмахерских и спа-салонов. Не менее популярны и скидки на услуги частных клиник, автомоек и служб такси.

