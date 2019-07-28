Как выбрать диван правильно — практичные советы от профессионалов

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Диван - многофункциональная мебель. Его можно поставить в спальню, прихожую, гостиную комнату

Купить в офис, чтобы посетители могли почувствовать себя, как дома. Это очень важно, ведь необходимо расположить клиента. Выбрать качественны диван - задача не из простых. Придётся постараться, правильно оценить не только дизайн товара, но и его функциональность.

Фото с сайта ru-divan.ru

Хороший диван - это:

- Долговечность. Диван должен прослужить как можно дольше. Конструкция не должна со временем деформироваться, если это произойдёт диван, начнёт скрипеть. Ужасный звук вызывает раздражение;

- Удобство. Диван должен отличаться удобством, потому то спальное место напрямую влияет на здоровье. Например, неудобно спать на твёрдой поверхности, поэтому жесткий дива не подойдёт для спальной комнаты;

- Простота в эксплуатации. Несложный механизм позволит без проблем эксплуатировать диван (быстро складывать и раскладывать);

- Функциональность. Дополнительные опции подчеркивают практичность мебели. Обратите внимание, есть ли диванные подушки в комплекте, съёмные подоконники.

Как выбрать качественный диван?

Чтобы выбрать диван, который будет соответствовать вашим ожиданием и отличаться качеством, необходимо прямо в магазине оценивать характеристики:

- Каркас. Это основа дивана. Каркас может быть алюминиевым, деревянным (дубовым, из красного дерева). Более дешевые варианты это каркасы из МДФ;

- Наполнитель. Лучше остановиться на моделях с пружинными блоками. Новинка наполнителей это латексная пена. Такой наполнитель «подстраивается» под контуры тела.

- Обивка. Самый дешёвый вариант оббивка из кожзама, ткани. Для оббивки дивана используют шенилл, жаккард и гобелен. Наиболее дорогой считается мягкая мебель из кожи. Она имеет свои преимущества: высокую устойчивость к истиранию. Устойчивость к механическим, химическим и УФ-воздействиям. Не боится влаги.

- Механизм. Удобные виды раздвижного механизма: «Еврокнижка», «Раскладушка», «Аккордеон», «Книжка», «Клик-кляк», «Дельфин». Ни пригодны для часто использования (раскладывать и складывать).

Советы от дизайнеров

Дизайнеры советуют выбирать диван пастельных тонов, чтобы мебель вписалась в любой интерьер. Однако, есть и более конкретные советы, например, есть стиль помещения "хайтек", то подойдёт мебель ярких цветов, если "класический", то хорошо будет смотреться округлая мебель с тканевой обивкой. В любом случае, всегда ориентируйтесь и на свой собственный вкус, ведь именно вам должен приносить удовольствие ваш диван и вся остальная мебель!

По материалам https://www.ru-divan.ru

