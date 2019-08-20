Варенье: вкусная польза

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У многих варенье ассоциируется с детством: чай, бабушкины/мамины оладьи или просто ложкой из банки

Но со временем, по сути, ничего не меняется. Этот продукт остаётся столь же популярным, разве что теперь его можно приобрести в обычном магазине. При этом качество и вкусовые характеристики ничем не уступают тому самому варенью из детства.

Варенье - это приятная свежесть, ароматная энергия и солнечное тепло круглый год, гарантия отличного самочувствия и хорошего настроения. Свежие конфитюры и перетёртые с сахаром ягоды - это и вкусное лакомство, и в то же время настоящая волшебная шкатулка с комплексом очень полезных для человека веществ.

Выбирая варенье оптом, прежде всего следует обратить внимание на соответствие ГОСТу. Также важна консистенция. Продукт не должен быть жидким или прозрачным. Если же по виду содержимое банки напоминает жидкость или сироп, лучше воздержаться от приобретения такого варенья. Кроме того, необходимо тщательно изучить состав. В идеале он должен содержать только фрукты или ягоды, лимонную кислоту и сахар. Кроме того, плоды в варенье должны находиться на первом месте, а крахмала не должно быть вообще.

Благодаря передовым технологиям обработки плодов и выращиванию в экологически чистой среде варенье сохраняет в себе максимальное содержание минеральных веществ и витаминов. Это лучшее средство для профилактики и лечения многих болезней. Этот десерт станет идеальным украшением любого праздничного меню. Самые популярные разновидности - варенье из крыжовника, облепихи, винограда, клюквы, абрикоса, груши, брусники, малины, вишни, смородины, клубники, сливы. Более необычные варианты - тыква, мандарин, дыня, арбуз, баклажан, грецкий орех, инжир.

Хорошей идеей будет приобрести вкусное и качественное варенье оптом по низким ценам. Дело в том, что при оптовой покупке вы не переплачиваете и получаете самую выгодную стоимость за продукт. Оптовая покупка подойдёт как предпринимателям, так и просто большим любителям варенья, ведь благодаря современным свойствам упаковки варенье не портится и может стоять на полке долгое время.

Овощи и фрукты собираются в сезон, предварительная заморозка не используется. Уникальная технология приготовления позволяет сохранить спелый вкус плодов и их естественную пользу. Ягоды проходят процесс варки с сахаром, затем продукт упаковывают и доставляют потребителю. Ароматизаторы, красители и консерванты в составе отсутствуют. Только вкус и польза, подаренные самой природой.