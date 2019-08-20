Гостиные и спальни GIORGIO CASA: история появления и успеха культового итальянского бренда

20:59

Многие люди небезосновательно считают Италию родиной прекрасного. Этому мнению в полной мере соответствует и мебель, изготовленная в этой южной стране

Даже бюджетные гарнитуры имеют элегантный вид, а эксклюзивная мебель, изготовленная на семейном предприятии, может стать произведением искусства, способным украсить ваш дом.

Таким семейным предприятием стало расположенное в Вероне (Италия) GIORGIO CASA. За прошедшие с начала основания Джорджио Моццо мебельной фабрики сорок лет, она успела представить любителям изящной обстановки весьма внушительное количество коллекций. Сыновья основателя фабрики смогли не только продолжить отцовское дело, но и создать собственные коллекции. Они не только показали преемственность поколений, но и соответствуют запросам ценителей деревянной мебели как в самой Италии, так и во всем мире.

Несмотря на единый классический стиль, в котором исполнены большинство моделей мебели GIORGIO CASA, она по-разному выглядит в разных коллекциях. В то же время, в каждом гарнитуре присутствует стиль самого бренда. Он легок, романтичен, элегантен, но вместе с тем, в нем нет даже намека на какую-либо строгость и чопорность. Таким образом, отцу-основателю и его преемникам удалось передать в дереве саму суть своей Родины.

Гостиные и спальни GIORGIO CASA

Ценители мебели отмечают, что дизайн каждого отдельного элемента мебельного гарнитура говорит о «женственности». Поэтому у прекрасной половины россиян столь популярны итальянские спальни от GIORGIO CASA. И в том числе поэтому эта мебель сегодня так невероятно популярна в России.

Однако женственность присуща не всей мебели итальянского бренда. Среди мебели этой фабрики есть множество коллекций, предназначенных для гостиных. Не случайно итальянские гостиные GIORGIO CASA украшают как обстановку гостиниц или отелей высшей категории, так и людей, понимающих красоту дерева.

В моделях для «домашнего обихода» отсутствуют элементы, которые бы «кричали» о своей элитарности. Напротив, создававшие гарнитуры дизайнеры стремились более к красоте и гармоничности линий и форм, нежели к роскоши. Они смогли добиться поставленной перед собой цели благодаря:

плавности линий;

изящному декору;

четкому соблюдению законов симметрии;

использовании ручного труда при изготовлении наиболее «ответственных» в эстетическом отношении деталей мебели;

продуманности деталей и пропорций, заметных в любом из изготовленных ими спальных или гостиных мебельных гарнитуров;

тщательностью подобранных благородных палитр (белых, черных, коричневых, серых, бежевых, молочных, синих и золотистых тонов).

Благодаря вышеперечисленным узнаваемым чертам итальянской мебели от GIORGIO CASA, она стала настоящим классическим образцом итальянского дизайна, в котором есть от утонченности, аристократизме и настоящем шике.

Стилистика мебели GIORGIO CASA

Осознавая привлекательность своей мебели, изготовленной в классическом стиле, братья не боятся экспериментировать. Отличным примером может послужить модели, выполненный в стиле кантри. Наличие экологичных материалов, отделанных в пастельных тонах, завораживающий своей простотой дизайн, иногда некоторая грубость отделки поверхностей придают оформлению комнаты определенный шарм. Благодаря этому, они занимают достойное место в тенденциях оформления комнат при создании практичных и нацеленных на комфорт обстановок.

Принимая во внимание вышесказанное и просматривая каталоги GIORGIO CASA, каждый может без труда сделать вывод: итальянская мебель этой фабрики предназначена для ценителей красоты форм и линий, долговечности в службе на благо семьи и практичности в повседневной жизни.

Все коллекции GIORGIO CASA, представленные на официальном сайте, сегодня можно заказать и в России. Мебель делается индивидуально, под размеры каждого клиента. При заказе лучше сразу заказывать и сборку. Очень хорошие условия не покупку вы всегда сможете получить в магазине салоне АРСЕНАЛ.