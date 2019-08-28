Советы по выбору обивочной ткани для дивана

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При покупке нового дивана одним из важных факторов, который стоит учитывать, является обивочная ткань

Следующие советы помогут вам не ошибиться с выбором.

Сколько хотите потратить на ткань

Стоит начать с определения бюджета, так как это влияет на выбор ткани. Помните, что у более дешевых диванов на выбор есть лишь несколько цветов, в то время как у дивана, изготовленного на заказ, есть сотни тканей и цветов.

Как будете использовать диван

То, как вы планируете использовать диван, частично диктует выбор обивочной ткани. Будет ли диван стоять в гостиной, где вы принимаете гостей и есть риск пролить напитки? Или он займет место в домашнем кабинете?

Диван с роскошной и фактурной тканью лучше всего подходит для редко используемых помещений. Если в доме есть дети или домашние животные, выбирайте хлопковую ткань, так как ее можно почистить при необходимости. Прочные ткани, такие как вельвет или микрофибра, особенно хорошо будут смотреться в гостиной, в отличие от требовательной ткани, например, бархата.

Если вы ищете диван, который будет использоваться только вами в домашнем кабинете, смело выбирайте роскошный. Подумайте о хлопковом с большим количеством волокон или бархатном диване, но помните, что в какой-то момент ему понадобится профессиональная чистка. Если вы выбираете диван темного цвета, убедитесь, что натуральная ткань такого цвета защищена от прямых солнечных лучей, иначе она будет выцветать. Выбирайте более светлый оттенок или устойчивую к выцветанию ткань.

Учитывайте домашних животных и аллергию

Натуральные ткани и “пушистые” текстуры приятно на ощупь, но не подойдут, если вы страдаете аллергией. Длинные натуральные волокна являются идеальными местами для пыли, грязи и волос домашних животных, поэтому если у вас есть аллергия, выбирайте ткань, сочетающую синтетические и натуральные волокна, например, шенилл.

Определитесь с цветом ткани

Вы хотите, чтобы диван выделялся или сливался с интерьером? Цвет ткани дивана может изменить комнату? Вы можете создать смелый акцент, выбрав обивочную ткань яркого цвета, но в этом случае будет сложнее выбрать цветовую схему.

На диванах светлого цвета пятна и следы будут заметны сильнее, так что если вам понравился диван бледного цвета, убедитесь, что он имеет съемные и моющиеся чехлы. Другой вариант заключается в том, что нужно предварительно обработать обивку средством, защищающим от пятен.

Хорошим вариантом станет серый или темно-серый диван. Оба легко впишутся в любую цветовую гамму, также они достаточно темные, поэтому пятна не будут заметны. Добавьте интереса, выбрав диван с текстурой, меняя его внешний вид с помощью ярких аксессуаров, таких как подушки и покрывала.

Простая или узорчатая ткань

Если вы выбираете большой диван, лучше всего остановиться на простых и текстурированных тканях. Маленький диван стоит выбрать с принтом на ткани.

Если у вас большая семья, остановите выбор на узорчатом диване, так как принт позволит скрывать пятна. Если вы думаете, что рисунок может надоесть, но чехол легко снимается, стоит приобрести более простые дополнительные чехлы.

Насколько легко чистить ткань дивана

Если вы собираетесь регулярно чистить ткань дивана, выберите ту, которую легко чистить, такую как хлопок. Так как разные типы тканей реагируют на воду по-разному, сложная смесь тканей может сесть при стирке, поэтому всегда проверяйте это. Не забывайте использовать пылесос, чтобы удалить с ткани волосы.

Где покупать ткань?

Конечно же в интернете и специализированных магазинах! Присмотритесь к магазину тканей tkani-cska.ru или любому другому, ассортимент которого вам будет по душе. Внимательно ознакомьтесь с отзывами, после чего смело заказывайте подходящую для вас ткань.