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Советы по дизайну квартиры-студии. Выбор мебели, оформление интерьера

12:24 5.09.2019
Фото с сайта adcitymag.ru

Небольшое пространство можно заполнить функциональными объектами, которые не будут занимать много места

Дизайн квартиры-студии воплощает эстетику и комфорт.

Выбираем удобную мебель

В однокомнатной квартире важно сохранить свободную территорию, чтобы у жильцов не было ощущения тесноты. Компактная мебель поможет создать в студии уютную обстановку.

Чаще всего в малогабаритной студии устанавливают:

1) диваны-раскладушки;
2) угловые шкафы;
3) столы-книжки;
4) небольшие кухонные модули.

Можно заменить шкаф на комод, чтобы сэкономить пространство. При выборе места для кухонного модуля нужно учитывать, что зону для готовки лучше обособить. Можно разместить гарнитур в коридоре или поставить его в комнате, но отделить перегородкой от места для отдыха.

Важные аспекты:

1) в квартире-студии лучше использовать встраиваемую вытяжку;
2) бытовые предметы можно хранить на балконе;
3) вместо обычного стола можно установить барную стойку.

Если в квартире-студии будет большая кровать, это ограничит свободную территорию. Лучше установить диван-раскладушку, чтобы мебель не загромождала комнату. В случае, когда без большой кровати нельзя обойтись, стоит обратить внимание на вместительные модели с выдвижными ящиками.

Визуальное увеличение пространства

Дизайн квартиры-студии может включать большое количество зеркал. Поверхности, отражающие свет, помогают зрительно увеличить маленькую площадь. Можно установить зеркальные панели в жилой комнате, на кухне или в ванной.

Для оформления квартиры-студии идеально подходят светлые оттенки любых цветов. Обои с крупными узорами могут создать эффект увеличения свободного пространства. Стены можно украсить объемными декорациями или картинами.

Если вы постелите на пол большой ковер, края которого не будут упираться в границы стен, комната получится просторной. Точечные светильники, установленные на потолке, визуально расширят пространство. Громоздкую люстру в квартире-студии лучше не размещать.

Небольшая площадь заметно преобразится, если вы будете соблюдать простые правила в процессе обустройства. Главный принцип дизайна квартиры-студии заключается в том, что в ней не должно быть много массивных предметов мебели.

По материалам сайта https://msk.mebelmarket.su

Темы: Шопинг, Стиль
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