Как правильно выбрать обувь ребёнку?

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Выбор детской обуви всегда сопровождается определенными трудностями у родителей, ведь она должна соответствовать требованиям ортопедии и быть удобной и комфортной в носке

Если вы выбираете обувь ребенку впервые, стоит отдавать предпочтение моделям проверенных брендов, которые хорошо известны на рынке, и в обуви которых успешно отходило большое количество детей. Например, покупая обувь Котофей оптом или в розницу, вы всегда можете быть уверены в безупречном качестве изделий и приемлемой цене от производителя.

Основное внимание при выборе детской обуви следует обращать на следующие критерии:

- качество материала;

- фасон;

- надежность фурнитуры;

- соблюдение условий детской ортопедии.

Экономить на детской обуви категорически нельзя: в первые годы жизни у ребенка формируется стопа, поэтому обувь должна быть не просто красивой, но также удобной, комфортной и надежной.

Материал

Первое, на что обращают внимание родители при выборе детской обуви – это материал, из которого она изготовлена. Лучше всего, выбирать кожаные модели, которые долго носятся и не вызывают аллергических реакций. В такой обуви ножки ребенка будут дышать, поэтому кожаные модели всегда вне конкуренции.

Если вам понравилась обувь из синтетического материала, обязательно проверьте ее внутри: если стелька и внутренняя часть выполнены из кожи, а «верх» - из кожзама, такую обувь тоже можно приобрести для ребенка, правда срок ее службы будет короче.

Фасон

От фасона всегда зависит удобство обуви. Детские модели должны быть очень удобными и комфортными, чтобы ребенок мог в такой обуви прыгать, бегать, и любыми другими способами испытывать на прочность дорожное покрытие. Неудобная обувь может натирать ноги во время ходьбы или спадать с ребенка, даже, если размер подобран правильно.

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Фурнитура

От качества змеек, кнопок и липучек будет зависеть срок службы детской обуви. Качественная фурнитура всегда надежно закреплена на обуви: ее не так просто надорвать или отклеить. Модели для малышей должны быть «оснащены» такой фурнитурой, чтобы ребенок мог сам снять и надеть обувь.

Ортопедия

В детской обуви должен быть обязательно фиксатор стопы, расширенная носовая часть и стельки с супинатором. Эти условия должны соблюдаться всегда при выборе детской обуви, иначе стопа может сформироваться неправильно, и в будущем привести к плоскостопию и различным нарушениям осанки.

Руководствуясь этими простыми правилами, вы сможете подобрать своим детям такую обувь, в которой им будет максимально удобно и комфортно.