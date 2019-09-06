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Как превосходно одеться на корпоратив и не переплатить: особенности выбора платья

19:06 6.09.2019

Корпоративные вечеринки периодически проводит любая компания. Каждая женщина пытается создать себе оригинальный и неповторимый образ для такого мероприятия 

Вещи из обычного гардероба не подходят, а надевать любое из купленных вечерних платьев второй раз не хочется. Как же поступить в таком случае? Стоит ли снова тратить огромные деньги и приобретать наряд на один вечер?

Прокат платьев – идеальный выход из этой непростой ситуации. С помощью такой услуги можно носить одежду, подходящую к лицу, фигуре, украшениям, без дополнительных расходов. Не потребуется тратить время на ее поиск, долго ходить по салонам и магазинам. После завершения корпоратива наряд возвращается, не загромождая личный гардероб.

Где взять вечернее платье напрокат

Получить платье напрокат можно в крупнейшем специализированном салоне UniRenter.ru. Он находится в Москве и предлагает более 3000 моделей для разных мероприятий. В каталоге можно найти изделия 38-58 размера, подобрать подходящий цвет, длину, форму выреза, особенности силуэта и другие параметры. Широкий ассортимент позволит не только удовлетворить все личные пожелания девушки, но и учесть особенности предстоящего праздника, его тематическую направленность.

Прокат вечерних платьев в салоне UniRenter.ru – популярная и востребованная услуга. Клиенты компании ценят несколько преимуществ этого предложения:

  • отсутствие залога – не потребуется оставлять деньги в качестве гарантии возврата;
  • умеренная цена – самые дорогостоящие модели можно взять на выгодных условиях;
  • бесплатная помощь стилиста – создание идеального образа с подбором наряда;
  • репутация салона – высшие оценки, подтвержденные независимыми источниками.

Как взять платье для корпоратива

Получить вечернее платье напрокат несложно – для этого нужно обратиться к специалистам компании заранее или в день проведения мероприятия. Профессиональный стилист поможет подобрать подходящую модель, дополнить ее нужными аксессуарами. В первом случае она будет забронирована на дату корпоратива, а во втором – передана клиенту сразу.

Каталог компании включает вечерние, бальные, коктейльные модели. В отдельные категории выделены свадебные платья, аксессуары. Еще одно преимущество услуги – удобное расположение салона. Он находится по адресу: улица Марксистская, дом 34, корпус 10. Шоу-рум для клиентов открывают не только днем, но и в любые другие часы при предварительной записи по телефону.

Темы: Мода, Стиль
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