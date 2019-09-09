Советы по процедуре увеличения груди от клиники ГрандМед
Основной целью маммопластики является придание идеальной формы груди и устранение врожденных или приобретенных дефектов.
Эндопротезирование также актуально в случае необходимости:
• устранить асимметрию;
• скорректировать тубулярность;
• изменить объем груди;
• устранить возрастные изменения.
Виды имплантов
Практика показала, что наиболее надежными являются шероховатые силиконовые импланты. Различаются эндопротезы по форме, объему и профилю.
На выбор формы и размера имплантов оказывают влияние пожелания пациентки, выраженность провисания и объем собственных тканей. Клиника «ГрандМед» предлагает сертифицированные в РФ эндопротезы, которые нейтральны для здоровья пациенток и обладают пожизненной гарантией качества. Другими словами, современные грудные импланты не нужно менять через каждые десять лет.
Способы увеличения груди
Пластические хирурги «ГрандМед» прибегают к следующим способам коррекции размеров молочных желез:
• использование силиконовых имплантов;
• инъекционный метод.
Отличаются вышеуказанные способы увеличения груди степенью инвазивности и периодом, на протяжении которого сохраняется стойкий эффект.
Противопоказания
Проводимые на молочных железах операции крайне нежелательны в случае, если клиентка:
• кормит грудью;
• планирует в ближайшее время стать матерью.
Также увеличение груди крайне опасно для пациенток, у которых наблюдаются:
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• злокачественные новообразования;
• варикозная болезнь.
Реабилитационный период
После проведения операции клиентки проводят в клинике до трех дней. Далее они должны периодически приходить на перевязки. Также после оперативного вмешательства пациенткам в обязательном порядке необходимо носить компрессионное белье около месяца и отказаться от всевозможных физических нагрузок.
В послеоперационный период запрещено ходить в бассейн, баню и спортивные залы. Спать специалисты рекомендуют на спине.
Первые недели после операции формируется капсула вокруг имплантов и чтобы не столкнуться со всевозможными проблемами, необходимо строгое соблюдение всех предписаний врача.
Полностью отек спадает через полтора месяца.
Преимущества клиники «ГрандМед»
Согласно данным, представленным на сайте компании, штат сотрудников «ГрандМед» – профессионалы и уникальные специалисты в области эстетической хирургии, которые обладают большим практическим опытом и авторскими методиками. А значит, очень вероятно, что обратившись в клинику, вы получите именно тот результат, который впоследствии хотели увидеть.
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