Советы по процедуре увеличения груди от клиники ГрандМед

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Увеличение груди относится к категории наиболее востребованных процедур в области эстетической хирургии

Основной целью маммопластики является придание идеальной формы груди и устранение врожденных или приобретенных дефектов.

Эндопротезирование также актуально в случае необходимости:

• устранить асимметрию;

• скорректировать тубулярность;

• изменить объем груди;

• устранить возрастные изменения.

Виды имплантов

Практика показала, что наиболее надежными являются шероховатые силиконовые импланты. Различаются эндопротезы по форме, объему и профилю.

На выбор формы и размера имплантов оказывают влияние пожелания пациентки, выраженность провисания и объем собственных тканей. Клиника «ГрандМед» предлагает сертифицированные в РФ эндопротезы, которые нейтральны для здоровья пациенток и обладают пожизненной гарантией качества. Другими словами, современные грудные импланты не нужно менять через каждые десять лет.

Способы увеличения груди

Пластические хирурги «ГрандМед» прибегают к следующим способам коррекции размеров молочных желез:

• использование силиконовых имплантов;

• инъекционный метод.

Отличаются вышеуказанные способы увеличения груди степенью инвазивности и периодом, на протяжении которого сохраняется стойкий эффект.

Противопоказания

Проводимые на молочных железах операции крайне нежелательны в случае, если клиентка:

• кормит грудью;

• планирует в ближайшее время стать матерью.

Также увеличение груди крайне опасно для пациенток, у которых наблюдаются:

• заболевания сердечно-сосудистой системы;

• злокачественные новообразования;

• варикозная болезнь.

Реабилитационный период

После проведения операции клиентки проводят в клинике до трех дней. Далее они должны периодически приходить на перевязки. Также после оперативного вмешательства пациенткам в обязательном порядке необходимо носить компрессионное белье около месяца и отказаться от всевозможных физических нагрузок.

В послеоперационный период запрещено ходить в бассейн, баню и спортивные залы. Спать специалисты рекомендуют на спине.

Первые недели после операции формируется капсула вокруг имплантов и чтобы не столкнуться со всевозможными проблемами, необходимо строгое соблюдение всех предписаний врача.

Полностью отек спадает через полтора месяца.

Преимущества клиники «ГрандМед»

Согласно данным, представленным на сайте компании, штат сотрудников «ГрандМед» – профессионалы и уникальные специалисты в области эстетической хирургии, которые обладают большим практическим опытом и авторскими методиками. А значит, очень вероятно, что обратившись в клинику, вы получите именно тот результат, который впоследствии хотели увидеть.

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