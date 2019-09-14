Качественная подушка – гарантия полноценного отдыха для взрослых и детей

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В продаже широко представлены изделия с натуральными и искусственными наполнителями

Один из атрибутов спальни — комфортная подушка, основное назначение которой — «разгрузить» во время отдыха шейный отдел позвоночника, поддерживать в расслабленном состоянии мышцы, не нарушая при этом кровоток в мягких тканях и сосудах. Чтобы обеспечить себе и домашним полноценный сон, её стоит подбирать особенно внимательно. Ведь позитивное настроение, дневная работоспособность, бодрость и энергия зависят от правильно подобранных постельных принадлежностей, в том числе от подушки.

Особенности выбора

Главное, советуют эксперты, не ошибиться с наполнителем, который специалисты-сомнологи называют душой и характером подушки. В продаже сегодня широко представлены изделия с натуральными (пух водоплавающих птиц, бамбуковое волокно, овечья шерсть) и искусственными (холлофайбер, файберлон, синтепон) наполнителями.

Тёплые и практичные натуральные изделия, приобрести которые можно в internet-магазине http://www.Sp007.ru, позволят создать идеальную атмосферу для восстанавливающего силы сна. Принадлежности для спальни из гусиного пуха, шерсти овец-мериносов ценятся благодаря уникальным качествам:

• прочности;

• способности превосходно сохранять тепло;

• долговечности;

• непревзойдённому комфорту;

• гигроскопичности.

Продукция с натуральными наполнителями соответствует запросам самых требовательных и искушённых потребителей, предпочитающих окружать себя первоклассными, простыми в уходе спальными принадлежностями. Подушки длительное время не теряют своей первоначальной формы. Они дарят абсолютный комфорт и 100% расслабление в период отдыха и ночного сна. Качественные изделия снабжены прочным износоустойчивым чехлом, изготовленным из материалов повышенной плотности: тика, сатина или твила.

Очень популярны в последние годы изделия с наполнителем «бамбуковое волокно». Они предотвращают потливость, т.к. не нарушают естественный воздухообмен, обеспечивают оптимальную поддержку головы, шеи.

Основная причина спроса на искусственные подушки — их доступная стоимость. Помимо цены покупателей привлекают гипоаллергенные свойства, нетребовательность к уходу. Цена таких товаров значительно ниже в сравнении с пухо-перьевыми. В то же время файберлон, синтепон экологически безвредны, не вызывают аллергии. Даже по прошествии длительного времени в них не появятся «пылевые клещи», плесневые грибки. Лёгкие и невесомые подушки из холлофайбера станут изящным украшением любой спальни.

