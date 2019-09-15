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Ищете материал, идеально подходящий для внутренней отделки помещений и изготовления предметов интерьера?

Обратите внимание на искусственный акриловый камень. Он ценится за практичность, многообразие цветовых исполнений, лёгкость обработки и другие качества. Столешницы из искусственного камня для кухни могут быть прямыми, угловыми или иметь более сложную индивидуальную форму.

Какие же качества выгодно отличают этот материал от других альтернатив?

Создатели акрилового композита планировали его использование в медицинских целях, а именно – для создания искусственных костей. И несмотря на то, что в итоге материал нашел применение в мебельной сфере, он сохранил свои изначальные свойства – экологичность и гигиеничность. Не оказывает негативного влияния на здоровье человека.

Не имеет микропор, поэтому с него легко удалять загрязнения: достаточно протереть поверхность влажной салфеткой или губкой, и столешница будет чистой.

Широчайшая палитра включает в себя около 1000 цветов – песочных, гранитных, мраморных и даже имитирующих натуральное дерево. Для самых смелых представлены серии с блестками и зеркальными вставками.

Под воздействием высоких температур становится пластичным, вследствие чего может принимать любую форму, даже самую нестандартную. Фото стильных и оригинальных столешниц из искусственного камня для кухни можно посмотреть здесь — kamennoe-reshenie.ru.

Но самым основным преимуществом акрила является технология бесшовного соединения, благодаря которой изделие любого размера и конструктива воспринимается монолитным. Как единое целое со столешницей будут выглядеть и такие дополнительные элементы как мойка, пристеночный бортик или подоконник.

Особенности акрилового камня

В сравнении с кварцевым агломератом, который также используется при изготовлении столешниц, акриловый камень мягче и пластичнее. В его составе всего 5% каменной крошки, а остальные 95% — акриловая смола. Это обуславливает широкие дизайнерские возможности.

Особенность материала в том, что он требует бережного обращения, хоть и выдерживает температуру до 150 градусов. Например, если ставить кастрюли и сковороды, только что снятые с плиты, без подставки - появятся следы. По этой же причине для резки продуктов нужно использовать разделочную доску. В процессе эксплуатации царапины всё же появятся, однако их легко устранить шлифовальной машинкой.

В остальном уход за столешницей несложен. Благодаря плотной структуре загрязнения не въедаются и легко оттираются салфеткой или губкой, при этом изделие не тускнеет со временем. Планируя заказать модель для своей кухни, нужно иметь в виду, что стоимость зависит не только от размеров и конфигурации, но и от выбранного цвета.