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Столешницы из искусственного камня для кухни

13:35 15.09.2019

Ищете материал, идеально подходящий для внутренней отделки помещений и изготовления предметов интерьера? 

Обратите внимание на искусственный акриловый камень. Он ценится за практичность, многообразие цветовых исполнений, лёгкость обработки и другие качества. Столешницы из искусственного камня для кухни могут быть прямыми, угловыми или иметь более сложную индивидуальную форму.

Какие же качества выгодно отличают этот материал от других альтернатив?

  • Создатели акрилового композита планировали его использование в медицинских целях, а именно – для создания искусственных костей. И несмотря на то, что в итоге материал нашел применение в мебельной сфере, он сохранил свои изначальные свойства – экологичность и гигиеничность. Не оказывает негативного влияния на здоровье человека.
  • Не имеет микропор, поэтому с него легко удалять загрязнения: достаточно протереть поверхность влажной салфеткой или губкой, и столешница будет чистой.
  • Широчайшая палитра включает в себя около 1000 цветов – песочных, гранитных, мраморных и даже имитирующих натуральное дерево. Для самых смелых представлены серии с блестками и зеркальными вставками.
  • Под воздействием высоких температур становится пластичным, вследствие чего может принимать любую форму, даже самую нестандартную. Фото стильных и оригинальных столешниц из искусственного камня для кухни можно посмотреть здесь — kamennoe-reshenie.ru.
  • Но самым основным преимуществом акрила является технология бесшовного соединения, благодаря которой изделие любого размера и конструктива воспринимается монолитным. Как единое целое со столешницей будут выглядеть и такие дополнительные элементы как мойка, пристеночный бортик или подоконник.

Особенности акрилового камня

В сравнении с кварцевым агломератом, который также используется при изготовлении столешниц, акриловый камень мягче и пластичнее. В его составе всего 5% каменной крошки, а остальные 95% — акриловая смола. Это обуславливает широкие дизайнерские возможности.

Особенность материала в том, что он требует бережного обращения, хоть и выдерживает температуру до 150 градусов. Например, если ставить кастрюли и сковороды, только что снятые с плиты, без подставки - появятся следы. По этой же причине для резки продуктов нужно использовать разделочную доску. В процессе эксплуатации царапины всё же появятся, однако их легко устранить шлифовальной машинкой.

В остальном уход за столешницей несложен. Благодаря плотной структуре загрязнения не въедаются и легко оттираются салфеткой или губкой, при этом изделие не тускнеет со временем. Планируя заказать модель для своей кухни, нужно иметь в виду, что стоимость зависит не только от размеров и конфигурации, но и от выбранного цвета.

Темы: Шопинг, Стиль
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