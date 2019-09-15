Столешницы из искусственного камня для кухни
Обратите внимание на искусственный акриловый камень. Он ценится за практичность, многообразие цветовых исполнений, лёгкость обработки и другие качества. Столешницы из искусственного камня для кухни могут быть прямыми, угловыми или иметь более сложную индивидуальную форму.
Какие же качества выгодно отличают этот материал от других альтернатив?
- Создатели акрилового композита планировали его использование в медицинских целях, а именно – для создания искусственных костей. И несмотря на то, что в итоге материал нашел применение в мебельной сфере, он сохранил свои изначальные свойства – экологичность и гигиеничность. Не оказывает негативного влияния на здоровье человека.
- Не имеет микропор, поэтому с него легко удалять загрязнения: достаточно протереть поверхность влажной салфеткой или губкой, и столешница будет чистой.
- Широчайшая палитра включает в себя около 1000 цветов – песочных, гранитных, мраморных и даже имитирующих натуральное дерево. Для самых смелых представлены серии с блестками и зеркальными вставками.
- Под воздействием высоких температур становится пластичным, вследствие чего может принимать любую форму, даже самую нестандартную. Фото стильных и оригинальных столешниц из искусственного камня для кухни можно посмотреть здесь — kamennoe-reshenie.ru.
- Но самым основным преимуществом акрила является технология бесшовного соединения, благодаря которой изделие любого размера и конструктива воспринимается монолитным. Как единое целое со столешницей будут выглядеть и такие дополнительные элементы как мойка, пристеночный бортик или подоконник.
Особенности акрилового камня
В сравнении с кварцевым агломератом, который также используется при изготовлении столешниц, акриловый камень мягче и пластичнее. В его составе всего 5% каменной крошки, а остальные 95% — акриловая смола. Это обуславливает широкие дизайнерские возможности.
Особенность материала в том, что он требует бережного обращения, хоть и выдерживает температуру до 150 градусов. Например, если ставить кастрюли и сковороды, только что снятые с плиты, без подставки - появятся следы. По этой же причине для резки продуктов нужно использовать разделочную доску. В процессе эксплуатации царапины всё же появятся, однако их легко устранить шлифовальной машинкой.
В остальном уход за столешницей несложен. Благодаря плотной структуре загрязнения не въедаются и легко оттираются салфеткой или губкой, при этом изделие не тускнеет со временем. Планируя заказать модель для своей кухни, нужно иметь в виду, что стоимость зависит не только от размеров и конфигурации, но и от выбранного цвета.