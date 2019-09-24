Vilentа – магазин косметики нового поколения

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Vilentа – яркий бренд, смело заявляющий о себе на различных форумах и выставках, претендующий на роль лидера в своем сегменте косметических товаров

А специализируется производитель на средствах по уходу, очистке, оздоровлению кожи лица, тела и волос.

Завоевать доверие покупателей продукции удается благодаря созданию средств из натуральных компонентов, использованию новейших технологий, древним рецептам красоты из стран Азии – Китая и Кореи. Именно красота и ухоженность кожи китаянок и кореянок вдохновляют технологов фирмы создавать продукты, которые без особых усилий способны заставить кожу сиять, излучать здоровье.

Косметическая компания четко нацелена на создание эффективной и безопасной продукции. Все средства проходят обязательный дерматологический контроль, изготовлены с применением последних технологических достижений.

Косметические средства от Vilentа не разочаруют тех, кто способен оценить их эксклюзивность, не думая о материальной стороне, стоимости релакса и очарования, которые дарит инновационная бьюти косметика.

Особые симпатии покупателей завоевали продукты для ежедневного увлажнения 7 DAYS, маски под этим же брендом. А наборы по уходу за телом пользуются повышенным спросом у тех, кто хочет порадовать своих близких эксклюзивным подарком.

Идеальным презентом благодаря оригинальному дизайну и качественным, нежным косметическим средствам могут стать и подарочные наборы из очищающей серии BLOOM.

Современные технологии производства, высокопрофессиональный подход к подбору и соединению компонентов в каждом новом средстве, удобный, компактный дизайн упаковки – все это придает продукции Vilentа фирменный шарм, делает заметной в ряду других косметических брендов.

А особые составы, созданные на основе древних рецептов и гармонично соединенные с современными достижениями науки, обеспечивают комфортные ощущения, надежную очистку, защиту и оздоровление коже, наполняют ее жизненной энергией и свежестью.

Смотрите полный каталог средств по уходу в интернет магазине косметики для лица.

Широкий ассортимент самых разных видов ухаживающей косметики на основе натуральных ингредиентов – способ быстро подобрать оптимальный набор средств по уходу за кожей каждому покупателю.

Vilentа – компания, где первостепенная роль отводится качеству, натуральности, безвредности продукции. Здесь заботятся о репутации и стараются идти в ногу со временем, а креативные идеи технологов воплощают в эффективные и безопасные средства. Поэтому косметика для ухода за телом и лицом от Vilentа удовлетворит запросы самых требовательных потребителей.