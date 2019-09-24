Полезные советы по чистке ковра

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В каждом доме и квартире жителей нашей страны можно встретить ковер. Это приятное на ощупь напольное покрытие можно выделить и как предмет декора

Ковры отличаются размерами, цветовой палитрой, материалами изготовления и другими параметрами. Вне зависимости от них, напольное покрытие нуждается в периодичном уходе.

Примерно 1 раз в 3 месяца должна выполняться чистка ковра, которая избавит ворс от загрязнений и опасных микроорганизмов. Ниже можно будет познакомиться с советами по уходу за изделием, которые помогут сохранить первозданный вид напольного покрытия даже спустя 20 и более лет без особых усилий, и крупных трат.

В зимнее время ковер следует чистить на улице

В данном случае понимается наличие на улице недавно выпавшего снега. Найти участок, где находится чистый и сухой снег. Положить на него напольное покрытие ворсом вниз, а после перевернуть. Нанести на всю поверхность снег и дать ему немного растаять. Примерно через 15-30 минут вымести его веником. Как правило, он удаляется вместе со скопившимися загрязнениями. Основное количество бактерий и микробов гибнет в результате воздействия высоких отрицательных температур. Если качество снежной чистки оставляет желать лучшего, то повторить процедуру. Как правило, такой метод избавляет не только от загрязнений, но и насыщает изделие морозной свежестью.

Эффективно очистить ковер на месте от грязи можно при помощи пены

Если за окном лето, осень или весна, то удалить грязь из ворса ковра можно, не покидая пределов дома. Просто приобрести любое моющее средство, одно из свойств которого - это обильное образование пены. После нанесения средства и втирания его щеткой пена извлечет все загрязнения из глубин ворса на поверхность. Останется лишь удалить их обычной салфеткой.

Чистка при помощи соды

Современное разнообразие чистящих средств для ковров включает в себя десятки позиций. Многие из них стоят достаточно дорого, и большинство соотечественников считает, что их эффективность заслуживает всяческих похвал. На самом деле можно и вовсе обойтись без трат на покупку чистящих средств. Его не составит труда сделать своими силами. Для этого достаточно и необходимо:

- насыпать в стакан соды до половины объема;

- слегка подогреть 5 литров воды;

- растворить соду в воде;

- жидкость налить в емкость с пульверизатором.

Далее останется лишь равномерно разбрызгать полученное своими силами чистящее средство по всей поверхности напольного покрытия. Примерно через полчаса пропылесосить ковер. Особенность содового раствора заключается еще и в том, что оно способно обновить первоначальный окрас.

Если нет никакого желания заниматься чисткой напольного покрытия в домашних условиях, то выручит химчистка ЧИСТИМ ВСЕ, где освежат ковер за приемлемую цену.