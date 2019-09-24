Какими критериями руководствоваться при подборе женского рюкзака

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Долгое время рюкзак считался обязательным атрибутом путешественников и туристов. Сегодня их используют и представительницы прекрасного пола

Причем женский рюкзак выступает не просто удобным изделием для переноса различных предметов за спиной, но и важной деталью образа. Купить его не составляет труда. Но, перед тем как это сделать, определиться с тем, какая модель подойдет в личном случае. Руководствоваться при подборе следующими параметрами:

- материалы пошива;

- размеры;

- цветовая палитра;

- количество отсеков;

- аксессуары.

Материалы, использованные при пошиве рюкзака

Забегая вперед, нужно сказать, что идеальным вариантом будет женский рюкзак из натуральной кожи, которому присущи такие качества, как износостойкость, презентабельность и высокая прочность. Но, есть и недостаток - это высокая цена. Дешевле будут изделия из экокожи, которые выглядят эстетично, но вот долговечностью похвастаться не могут. Трикотажные рюкзаки рекомендуется использовать в сухое и желательно теплое время года.

Если попасть с таким изделием под дождь, то влага через ткань может просочиться до содержимого. Исключение - это трикотажные рюкзаки, имеющие полиуретановую пропитку. Она обеспечивает должную влагостойкость. Износостойкость всех трикотажных моделей находится на самом низком уровне.

Размеры изделия

Если туристический рюкзак имеет крупные габариты и рассчитан на ношение достаточно громоздких предметов, то с женскими разновидностями таких изделий ситуация обстоит иначе. В них если и удастся что-либо расположить, то относительно малых габаритов. К примеру, планшет, ключи от автомобиля, смартфон или косметичку.

Цветовая палитра

Здесь сложно дать совет, так как каждая представительница прекрасного пола обладает собственным вкусом и взглядом на такие вещи. Важно, чтобы рюкзак смотрелся удачно на фоне другой одежды. Резкий контраст будет не к месту.

Количество отсеков

Минимальное количество отсеков составляет три штуки. Один большой и два маленьких по бокам. В целом их хватает для упорядоченного хранения и транспортировки изделий. Если столько отсеков маловато в личном случае, тот подыскать изделие, где их больше. Есть варианты и с внутренним карманом.

Рюкзак может иметь консервативный внешний вид, так и украшен цепочками, жемчугом, камнями и даже стразами. В особом уходе за ними потребности нет. Поверхность изделий из кожи и экокожи следует периодически протирать влажной салфеткой. Модели из трикотажа можно подвергать стирке.