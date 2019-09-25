Тренды-2019: какие аксессуары выбрать этой осенью

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Определились с пальто и сапогами? Тогда пора выбирать аксессуары, которые дополнят образ

Маркетплейс Aizel подскажет, что актуально в осеннем сезоне-2019.

Брошь, похожая на булавку

Верхняя одежда, свитер или жакет – брошь в форме узора пейсли от Etro станет гармоничным дополнением вашего повседневного и торжественного образа. Такие аксессуары расставляют лаконичные акценты и украшают даже самые простые по стилю вещи. Их можно носить на учебу, в офис и на любой праздник.

Жемчуг

К перламутровым вкраплениям прибегают самые знаменитые дизайнеры, изготавливая свои коллекции осенних аксессуаров. Жемчуг используется и в маленьких серьгах, и в массивных подвесках. И конечно же, женское кольцо не осталось в стороне и стало еще более нежным и элегантным за счет вставок из жемчуга. Для каждого случая – свой размер. Намечается крутая вечеринка? Выбирайте массивные украшения с крупными жемчужинами. Отправляетесь на встречу с друзьями? Остановите свой выбор на разомкнутом спереди серебристом кольце с оригинальным декором и кристаллами Swarowski от Oscar de la Renta.

Цепи

Массивные цепи стремительно ворвались в образы еще летом, и в текущем осеннем сезоне они не потеряют актуальности. Дизайнеры сочетают такие аксессуары и с белыми футболками, и с классическими рубашками, и с коктейльными платьями. Вы можете надеть колье из металла серебристого оттенка от Prada даже в офис. Оно отлично гармонирует со сдержанным стилем и идеально дополняет лаконичные пиджаки и жакеты.

Широкий ремень

Широкий пояс по праву называют ключевым аксессуаром этого сезона. Подчеркивайте стройность фигуры и дополняйте им жакеты и свитера. Самые броские варианты в виде широких поясов-корсажей с декором из металлических застежек от Maison Bohemique могут стать той самой изюминкой образа. Единственное – дизайнеры рекомендуют отложить светлые оттенки до теплого сезона.

Асимметрия в серьгах

Длиннее, больше, ярче – серьги этой осенью не имеют права оставаться в тени. Выбирайте асимметричные варианты, которые подчеркнут креативность и наличие стиля. Они невероятно модные и делают любой образ чуть менее строгим и более легким. Асимметричные серьги от Insight подходят и юным девушкам, и зрелым женщинам.

Шарфы с ярким принтом

Яркие краски поднимут настроение этой осенью! Выбирайте шарф с самым невероятным принтом: от обычного гороха до пятнышек леопарда. Не бойтесь экспериментов! Шарф от Gucci достоин стать акцентом в вашем осеннем образе.