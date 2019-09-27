Как грамотно выбрать мебель для кафе?

15:16

Ваше кафе не привлекает клиентов, а посетители уходят к конкурентам? Возможно, дело в интерьере

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Ведь кафе – это не просто качественная кухня и экзотические названия блюд. Главное - уютная обстановка, ненавязчивый сервис и комфорт для посетителей. Не последнюю роль в этом вопросе играет обстановка. Опытные рестораторы знают, что правильно выбранная мебель для кафе – это половина успеха.



На что обратить внимание при выборе мебели



Первое, что следует учитывать, это концепция и тематическое оформление заведения. Мебель должна соответствовать общему стилю, органично дополняя интерьер. Например, в ресторанах часто устанавливаются мягкие диваны с удобными спинками и широкими подлокотниками, обеспечивающие максимальный комфорт для посетителей и организующие личное пространство. В бистро хорошо смотрится компактная мебель, семейные кафе оборудуются широкими столами, рассчитанными на большое количество гостей.

Мебель не должна загромождать внутреннее пространство – это создаёт дискомфорт для посетителей и доставляет массу неудобств для персонала. Поэтому в обязательном порядке составляется план помещения, на котором отмечается расположение барных стоек, столов, стульев, свободных проходов. При этом нужно учитывать, что диваны с высокими спинками помогают зонировать помещение.

В обязательном порядке учитывается практичность мебели. Любые предметы интерьера нуждаются в регулярном обслуживании и уходе, и чем меньше эти процедуры будут занимать времени, тем лучше. Мебель с оригинальным дизайном может быть удобной для посетителей, и придавать заведению индивидуальность. Однако если на уборку этих предметов интерьера не хватает времени, они быстро приходят в негодность, и теряют свою привлекательность.

Не стоит пренебрегать правильным оформлением зоны возле бара. Стойка устанавливается с учётом расположения торгового и другого необходимого оборудования. Барная стойка обычно выполняется в виде прямой линии или имеет L-образную форму. Высота стойки варьируется в пределах 110-115 см, количество стульев всегда нечётное. Устанавливаются барные стулья с таким расчётом, чтобы на каждого посетителя приходилось 50-60 сантиметров свободного пространства.

Стоит ли устанавливать в кафе мебель, предназначенную для домашнего использования?



На первый взгляд, почему бы и нет? Ведь такие изделия помогут создать в кафе атмосферу домашнего уюта, а судя по уверениям производителей, их продукция прослужит не менее 10-ти лет, полностью сохраняя внешний вид и потребительские свойства. Однако это заблуждение.

В частности, 10-летний срок службы мебели объясняется тем, что ей пользуются 3-5 человек, в зависимости от количества членов семьи. Столы и стулья в кафе ежедневно используются десятками людей, что заметно сокращает срок эксплуатации.

Помимо этого, мебель для коммерческого применения изготавливается из прочных и износоустойчивых материалов, что делает её практичной и долговечной. Если провести аналогию, то 2 года гарантии на стул или столик для кафе, равняется 20-летнему сроку эксплуатации домашней мебели.



Нужно уточнить, что требования к мебели для заведений общественного питания, регулируются требованиями ГОСТ.

Здесь указаны такие моменты:

- Расстояние между верхним краем столешницы и сиденьем стула должно составлять 30 см, иначе посетителям будет некомфортно сидеть;

- Оптимальная ширина ресторанного стола – 800-900 мм, особые требования к форме столешницы не устанавливаются;

- Банкетные столы должны быть выше и шире обычных, что обеспечивает больше возможностей при сервировке, оптимальные параметры: высота 79 см при ширине 1.2-1.5 метра;

- Кресла и стулья должны соответствовать строению тела – это касается правильно подобранной глубины сиденья, высоты спинки и ширины подлокотников;

- Барная стойка обычно состоит из двух частей: высокая предназначается для посетителей, на низкой размещается торговое оборудование, кофеварки, тостеры и пр.

Учитывая эти требования можно правильно обустроить любое кафе, независимо от концепции заведения.

Заключение



Подведём небольшой итог. При выборе мебели для кафе не стоит экономить, ведь качественные изделия не могут стоить дёшево. При этом финансовые затраты на обстановку обычно быстро окупаются за счёт наплыва посетителей, которые отдохнув в уютном кафе, обязательно захотят прийти снова. Количество мебели подбирается индивидуально, исходя из площади помещения. При выборе материала, лучше обращать внимание на модели, сделанные из пластика, МДФ или металла, с обшивкой из кожзаменителя. Мебель из натурального дерева ставиться только в респектабельных ресторанах. Не стоит обставлять кафе мебелью для дома – долго такие изделия не прослужат.