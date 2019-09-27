Как выбрать кресло для геймера

19:05

Быстрое развитие индустрии видеоигр подтолкнуло и развитие сопутствующих товаров

Это не могло не коснуться такой удобной вещи как компьютерное кресло. Появился широкий выбор кресел для геймеров.

Применение ряда новшеств, использованных в производстве этих кресел, понравится не только геймерам, но и обычным людям. Ведь многие проводят за монитором больше трети времени. Обычный стул или дешёвое кресло могут быстро испортить осанку или вызвать другие проблемы со здоровьем.

Геймерам такое кресло просто необходимо. Далеко не каждая игра позволит удобно устроиться на диване с беспроводным геймпадом в руках.

При выборе кресла стоит присмотреться к некоторым особенностям, приведённым ниже.

• Конструкция. Все элементы кресла должны быть приспособлены для максимально удобной и безопасной для здоровья эксплуатации. Важны такие детали, как подлокотники, подголовник и вентилируемая анатомическая спинка. Колёсики должны быть обрезиненные, чтобы не царапали пол.

• Материалы. Некачественный кожзаменитель может быстро растрескаться. Дешёвая набивка скомкается и заставит отказаться от эксплуатации кресла. Рама должна быть выполнена из высокопрочной стали, способной выдержать практически любого человека.

• Кастомизация. Кресло для геймеров тем лучше, чем большее количество элементов подаётся индивидуальной настройке. Кроме надёжного газлифта, должна быть предусмотрена регулировка спинки, положения и высоты подлокотников. Будет полезен удобный механизм качания. В качественном кресле человек практически не чувствует мышечной усталости, осанка его не портится.

• Дополнительные опции. Современные компьютерные кресла могут быть оснащены дополнительным функционалом, полезным для владельца. Это подставки для чашек, акустика, обдув, вибромассаж и другие опции. Для геймера необходима возможность установки руля, педалей и прочих игровых приспособлений.

Отличным выбором для любителей видеоигр станут кресла DxRacer King. Они имеют надёжный стальной каркас, легко выдерживающий человека любой комплекции. Обтягивают кресла качественным долговечным материалом, который имеет привлекательный внешний вид. Есть возможность выбора цвета и окантовки покрытия. Все плоскости кресла сделаны таким образом, что можно придать телу удобное положение. В качестве механизма качания используется надёжный мультиблок.