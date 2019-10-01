Как отличить ортопедическое кресло от «ортопедического»?

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Каждый стул — ортопедический. Каждую зубную пасту рекомендуют 9 из 10 стоматологов. Любой стиральный порошок превращает жизнь домохозяйки в рай

Сегодня куда ни глянь — сплошь рекламные штампы. Из-за них некогда веские достоинства превратились в пустые слова. Благо, многие качественные продукты не так уж сложно отличить от жалких пародий. Например, ортопедические кресла.

Оцените эти формы

Проще всего рассматривать на примере. Таковым в нашем случае послужит ортопедическое кресло KULIK SYSTEM. Это продукт кооперации ведущих экспертов по эргономике, вертебрологии и ортопедии. А потому каждый изгиб, каждая выемка — неслучайны:

Подголовник. Его зона ответственности — шейный отдел позвоночника. Поддерживая, он значительно снижает нагрузку и предотвращает дискомфорт.

Спинка. Повторяя анатомические контуры спины, она тем самым опекает грудной и поясничный отделы позвоночника.

Сидение. За счет продуманных углублений оно фиксирует таз в оптимальном положении и не дает телу давить всем весом на копчик.

Не забудьте о «внутреннем мире»

Идеальное кресло не позволяет сидеть неправильно, но в то же время и не накладывает чрезмерно строгих ограничений. Наоборот, «трон» просто обязан соответствовать вашим предпочтениям. А чтобы адаптировать под себя каждый участок, нужны десятки регулировок. В креслах за авторством КУЛИК СИСТЕМ их целых 45.

Наполнитель не должен быть мягким. Но и одной лишь упругости недостаточно. Сидение и спинка обязаны и через 10 лет столь же успешно сопротивляться давлению, как и в день покупки. Столь внушительной долговечностью сегодня может похвастать только цельнолитой эластомер. Этот ячеистый материал родом из авиа- и автостроения выдерживает свыше 1 000 000 циклов контакта без малейшей деформации.

Сделайте все красиво

Польза для здоровья еще не повод пренебречь стильным дизайном. Поэтому на сайте производителя https://kuliksystem.ru/shoping/kompyyuternye-kresla-dlya-vzroslyh/ и в магазинах розничной продажи, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Реутове, Химках и Мытищах, вы найдете элегантные кресла на любой вкус. Гарантия — от 1 до 3 лет.

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