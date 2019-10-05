Обзор аккумуляторной ударной дрели DeWalt DCD797

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Все инструменты, которые компания ДеВОЛТ выставила на турнир, показали хорошие результаты

Совсем недавно мы проводили турнир Best Cordless Drill Shootout, в котором аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт DeWalt DCD797 20V Max Compact занял почётное второе место в группе Compact Drill и Compact Hammer Drill. Он показал неплохие результаты по мощности, функциональности, эргономике, техническим характеристикам и смог утереть нос всем конкурентам, уступив лишь одному сопернику.

Зафиксированные достижения

Самая быстрая дрель в компактном классе.

Наибольшая производительность в классе.

Второе место в классе по величине вращающего момента.

Возможность беспроводного контроля над инструментом – как за состоянием во время работы, так и за его перемещениями.

Выявленные недостатки

Серьёзных недостатков не выявлено.

Результаты турнира

Все инструменты, которые компания ДеВОЛТ выставила на турнир, показали хорошие результаты, эта модель ударной дрели шуруповерта не являлась исключением. DeWalt DCD797 показал лучшие результаты в классе Дрели при работе под нагрузкой, в том числе и в отдельной номинации, где определялась величина вращающего момента. Он обладает впечатляющим набором функций, которые непременно осчастливят поклонников компактных моделей этого бренда, и неплохо приподнял планку, до неё остальным брендам теперь ещё тянуться и тянуться.

Суммарный рейтинг в номинации 18V Compact Drill Driver (Компактные дрели 18 вольт) – 2 место.

Суммарный рейтинг в номинации 18V Compact Hammer Drill (Компактные ударные дрели 18 вольт) – 2 место.

Особенности, достойные внимания

Конечно, лучше всего начать знакомство с DeWalt DCD797 с тех характеристик, которые выделяют его из общего ряда подобных инструментов. И они связаны, в основном, с возможностью дистанционной настройки. В аккумуляторной дрели реализована функция DeWalt Tool Connect, позволяющая отслеживать местоположение инструмента и отмечать все его перемещения в виртуальном журнале. А также сообщать диагностическую информацию.

Приложение, через которое реализуется эта функция, способно представить сведения о, например, температуре инструмента, количестве включений и общем времени работы. Tool Connect позволяет настроить устройство таким образом, чтобы его рабочие характеристики в наибольшей степени соответствовали вашим запросам. Есть так называемый Домашний режим, когда вы дистанционно устанавливаете оптимальную скорость вращения шпинделя или изменяете яркость светодиодной подсветки. И самая, на наш взгляд, крутая фишка – это возможность предотвращать кражу: как только ударную дрель выносят из зоны действия приложения, он отключается и становится бесполезным.

К другим особенностям DCD797 стоит отнести бесщёточный электродвигатель с двухступенчатым редуктором, который позволяет иметь восемь режимов работы: по две скорости на каждый из четырёх, устанавливаемых электроникой. Скорость регулируется дискретно, с шагом 3 об/мин, а для установки максимального вращающего момента предусмотрено 13 положений муфты сцепления. Всё это даёт возможность настраивать шуруповёрт с очень большой точностью.

DeWALT DCD797 в действии

Что касается скорости под нагрузкой, мы ответственно заявляем: по этому показателю Девольт DCD797 оставляет далеко позади себя все другие модели, протестированные нами. Со спиральным сверлом диаметром 3/4 дюйма (1,91 см) измеренная скорость вращения составила, в среднем, 1948 об/минуту.

Заметьте: почти невероятные 98% от скорости, измеренной без нагрузки. У самых продвинутых моделей наблюдается снижение эффективности до 80%, ну а массовый инструмент с усреднёнными характеристиками никогда не давал в этих условиях больше 65-70%.

Измерения, проводимые на малой скорости с корончатыми свёрлами 1-1/4 дюйма (4,45 см), дали не менее впечатляющий результат. Полученные 512 об/минуту – это 97% от скорости, на которой вращался шпиндель без нагрузки. Как видите, ни одна другая дрель не смогла даже приблизиться к результату DeWalt.

Также мы тестировали ударную дрель-шуруповёрт, сделав отверстие глубиной 3 дюйма (7,62 мм) в неармированном бетоне, используя многоцелевое долото Bosch диаметром 1/4 дюйма (1,91 мм). Эта тенденция – превосходить любые дрели по способности держать нагрузку, наблюдалась и во время других этапов сравнительных испытаний. Все остальные модели класса Compact 18V, как говорится, нервно курили в сторонке. Среднее время выполнения каждого этапа теста составило 5,72 секунды, что почти на полную секунду меньше, чем у самого его результативного конкурента.

Крутящий момент, создаваемый дрелью Dewalt DCD797, так же был весьма впечатляющим – 221 in-LBS. И это несмотря на то, во время испытаний он отстал на целую секунду от Metabo HTP DS18DBFL2, на шпинделе которого зафиксировали крутящий момент 312 in-LBS. Но всё равно мы считаем – достигнутые результаты весьма неплохи, особенно на фоне тех, что показали остальные середнячки и аутсайдеры.

Габариты и вес

Такие хорошие рабочие характеристики являются веским доводом для того, чтобы пойти на компромисс, если оценивать другие параметры инструмента. В своём классе Compact модель Девольт DCD797 самая габаритная, при этом её вес нельзя назвать неприлично большим. Без аккумулятора она весит 1,27 килограмма (2,79 фунта) и 1,61 килограмма (3,56 фунта) с батареей ёмкостью 2 А*час.

Источник: https://dewalt.line-tools.ru/catalog/dreli-udarnye/