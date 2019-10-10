Выбираем воду для кулера правильно

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Сегодня воду для кулера в Москве и Московской области заказывает большое количество физических и юридических лиц

Её привозят в офисы и отели, детские, медицинские, государственные и коммерческие учреждения, в обычные городские квартиры. У людей, к счастью, появилось понимание того, что обычная проточная вода — не лучший вариант для регулярного потребления. И даже при использовании мощного фильтра такую воду не сделаешь полезной, как максимум — менее вредной.

Возникает вопрос: какая вода для кулера может считаться самой качественной и какую воду для кулера лучше выбрать? Покупатели хотят понимать, что именно они пьют, и это абсолютно нормально. Какие продукты действительно полезны?

Выбирая воду для кулера, в первую очередь надо определиться с ценовой категорией, сколько денег за одну бутыль вы готовы заплатить, ведь именно такой усреднённый расход будет на человека в месяц, вне зависимости, где находится кулер, дома или в офисе.

Выбрать лучшую воду для кулера помогут отзывы потребителей, мы не рекомендуем верить отзывам на сайтах самих производителей или сайтах, посвящённым отзывам, есть практика что производитель сочиняет эти отзывы сам или заказывает их у компаний по работе с репутацией в интернете. Лучше всего довериться форумам, где общаются живые люди, или посмотреть в отзывах в карточках компаний на Яндексе или Гугл, там достаточно жесткие критерии.

Бутилированная вода - какая лучше - смогут ответить сами потребители, Ваши друзья, знакомые, а лучше всего сделать заказ из целого комплекта. Минимальная доставка воды- это 3-и бутылки, рекомендуем взять разные бренды в одной партии и самим решить, какая вода в бутылках самая качественная и полезная.

Специалисты говорят, что цена хорошей воды начинается от 270 рублей и может доходить до 500 рублей за объем 19 литров (18,9л), эти цифры обусловлены затратами на тару, розлив и логистику. Все, что ниже этой цены, редко соответствует заявленному качеству и добывается порой в самой Москве или Московской области, что собственно производитель и не скрывает, просто потребитель сам не обращает внимание на место добычи продукта, хотя именно этот факт является одним из определяющих качество питьевой воды и напрямую влияет на цену.

Так, на юге Москвы по адресу Варшавское шоссе д.125 Ж есть официальное предприятие под названием ПК «Павловские родники» по розливу воды для кулера, где каждый желающий может заказать налив бутылок под своим названием, предоставив этикетки, причем на этикетке будет указанно, что разлито по заказу такой-то компании, а изготовитель все равно будет указан ПК «Павловские родники».

Мы насчитали на рынке Москвы и Московской области около 30-ти вод под разными названиями и что самое удивительное - с разным разбросом цен, которые делают налив воды по этому адресу, с полным списком компаний можно ознакомиться на самом крупном портале «Водохлёб», посвящённом такой проблематике, как вода для кулера в Москве с доставкой на дом и в офис.

Вода хорошего качества с доставкой не может стоить дешевле 250-280 рублей, львиную долю в цене 1 бутылки объемом 19 литров составляют логистические издержки на хранение и самое дорогое - это доставка, от места добычи до склада и в последующем до конечного потребителя. Питьевая вода, как бы странно это ни звучало, достаточно капризный продукт и требователен к условиям хранения, зимой может замерзнуть и разорвать бутыли, летом при жаркой погоде вода может позеленеть, поэтому не каждый склад подходит.

Также не имеет смысла покупать воду дороже, чем 500 рублей, к примеру, в цене воды с озера Байкал транспортный расход на доставку 1 бутыли доходит до 60 %, причем вода с Байкала как минимум ничем не лучше той же воды с Северного Кавказа, а может быть, даже лучше, смысла переплачивать нет. К примеру, цена воды Архыз в Москве с доставкой на официальном сайте (top-water.ru) доходит до 520 рублей за воду в одноразовой таре, а за воду Байкал просят 750 рублей.

На всякие добавки в виде кислорода, фтора и прочих «нано» технологий внимания лучше не обращать, зачастую это просто маркетинг, само наличие не плохо, но платить за это дополнительно бессмысленно.

Все цены и цифры актуальны для Московского региона, в других городах и областях картина может отличаться в связи с более доступными трудовыми и логистическими ресурсами.

Правильный выбор: что говорят ведущие госучреждения о рейтинге питьевой воды

При выборе какого-либо продукта потребитель формирует свой собственный рейтинг лучших, но не по какой-то конкретной характеристике, а по общей картине. Учитываются многие факторы, и цена является едва ли не основным. Статистка утверждает, что на цену покупатели смотрят в первую очередь.

После того как информация о цене получена, начинается анализ возможных выгод, которые укладываются в эту цену. Именно благодаря этому анализу можно выявить адекватное соотношение цены и качества, и получить как можно больше, не заплатив лишнего.

Ни для кого не секрет, что переплачиваем мы, как правило, за бренд. Реальная ценность продукта является при этом едва ли не полностью игнорируемым элементом. Легко убедиться, что цена на объективно более качественный, но малоизвестный продукт, ниже, чем на его менее качественный, но брендовый аналог.

Можно долго изучать составы, читать отзывы в Интернете, принюхиваться и дегустировать воду, но никакой точной информации о реальной пользе таким образом нельзя получить. Можно, конечно, заказать собственное лабораторное исследование, но это весьма дорого.

Проверкой воды в бутылях объемом 19 л (и не только) каждый год занимается ряд госорганизаций — от Роспотребнадзора и Росконтроля до Роскачества. Их тестирования и выводы лежат в основе общественного мнения о той или иной воде.

Официальные проверки происходили и в позапрошлом, и в прошлом году. Пока составляется рейтинг текущего года 2019 года, можно ознакомиться с рейтингом прошлого, 2018 года. В проведённом исследовании приняли участие самые востребованные на рынке производители, выпускающие 19-литровую бутилированную воду.

В предыдущий народный рейтинг воды для кулера попали:

• Архыз

• Санталовский источник

• Горная

• Волжанка

Неплохие показатели продемонстрировала вода «Уланская» и «Липецкий бювет». Так, например, в воде «Уланская» содержится очень полезный и редкий элемент: кремний.

Мнение Роспотребнадзора

В испытательных центрах в 2018 году была проведена проверка 1727 образцов воды из 19-литровых бутылей, из которых 1273 прошли проверку микробиологических показателей. Результат: 4% продукции не соответствуют тому, чего требует нормативная документация. Было проведено физико-химическое исследование 323 образцов, 5.2% которых не соответствуют требованиям.

Из-за ряда несоответствий санитарно-экологическим требованиям были изъяты из продажи достаточно крупные партии воды. Администрацию точек продаж и производственных мощностей привлекли к ответственности. Например, запретили продавать и конфисковали воду питьевую «СВ».

Проверяя качество, эксперты выявили несоответствие требованиям и у других марок. Например, у «Perrier», «Vittel». Газированная «Ессентуки № 17», которую реализует «Перекресток», также не соответствует тому, что указано на этикетке.

Потребителям воды рекомендовано проверять:

• этикетку при покупке натуральной (родниковой или артезианской) воды;

• знаки на таре — соответствует ли материал бутылки тому, что разрешено применять к пищевым продуктам (полиэтилентерефталат);

• правильно ли хранится бутилированная вода, можно ли считать место хранения тёмным и прохладным;

• сроки хранения;

• есть ли повреждения пробки или самой тары.

Что говорит Росконтроль

Данная государственная организация ответила на главный вопрос, интересующий покупателя — какую бутилированную воду нужно покупать. Исследования проводились над 11 популярными марками — над «Архызом», «Санталовский источник», «Черноголовской», «Сенежской», а также над «Russequelle», «Святой источник», «Нарзан», «Боржоми», «Ессентуки номер 4», «Волжанка» и некоторых других.

При неоспоримой популярности некоторых вод не стоит забывать, что они являются не питьевыми, а лечебными. Стало быть, употреблять их регулярно можно только при наличии показаний по здоровью. Это относится, в первую очередь, к «Боржоми» и «Нарзану». Кстати, не все сетевые магазины Москвы предлагают оригинальную «Боржоми» и «Ессентуки номер 4», а значит, минеральные соли в этой воде могут содержаться в количестве, отличающемся от заявленного.

«Нарзан» и «Славяновская» оказались оригинальными, но с превышением допустимого уровня альфа-радиоактивности. Если пить их бесконтрольно, пользы не будет.

Для ежедневного употребления, по мнению Росконтроля, подходит обычная питьевая вода в бутылях, но и здесь некоторые образцы оказались занесены в черный список. Например, 19-литровая вода «Ева», который наливают в кулеры. Раньше загрязнение было обнаружено в воде «Святой источник», но сейчас производитель решил эту проблему — вода полностью безопасна и пригодна для питья, занимает лидирующие позиции.

Вода «Старо - Мытищинский источник» показала не лучшие результаты и была занесена в раздел «к покупке не рекомендовано». В некоторых образцах воды из черного списка обнаружен переизбыток вредных химических соединений (бензол, нафталин, хинолин), что стало причиной сильного химического запаха». Возможно, причина заключалась в некачественной таре. С черным списком

Выбор Роскачества

Общее количество проанализированных видов воды составило 65, все — в 19-литровых бутылях. Была выявлена следующая интересная особенность: некоторые бутыли, несмотря на разные названия, содержали полностью идентичную воду. Разница в стоимости при этом была ощутимой. Причина одна — накрутка «за бренд». Так, в «Горной вершине», «Легенде гор» и «Дорогим Москвичам» обнаружена абсолютно одинаковая вода, вот только второй вариант стоит почти на 20% дороже. Другой пример — «Главвода», объёмом 19 литров, которая полностью совпадает с питьевой водой «Семерикъ». При этом первый вариант, в среднем, на 15–20 процентов дороже, чем второй.

Но настоящей сенсацией стала «Nestle Pure Life» (её переименовали в «Эден»). Получают эту воду из водоснабжения г. Домодедово (Московская область), после чего кондиционируют солевой состав.

Эксперты положительно отзываются о «Санталовском источнике», «Сенежской», «Волжанке», «Новотерской». Данные марки воды считаются качественными и пригодными для постоянного потребления.

Делайте выбор качественной воды, основываясь на достоверной информации независимых контролирующих органов.

