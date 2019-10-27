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Для заснеженных регионов России уборка снега зимой всегда является проблемой

Ведь на это уходит время, силы, к примеру, почистить тропинку во дворе или возле подъезда, очистить место возле машины приходится лопатой. Это затратный по времени и силам способ, особенно, если идет сильный снегопад и повторять процедуру приходится каждый день. Упростить процесс поможет снегоуборочная машина, подобрать и купить которую можно в интернет-магазине Империя Инструмента.

Выбираем снегоуборочную машину правильно

На сайте представлен широкий ассортимент, если у вас нет опыта в выборе изделия, это может поставить в затруднительное решение. Чтобы выбор был правильным, и снегоуборщик выполнял те функции, которые нужны, рекомендуется перед покупкой ознакомиться с основными правилами выбора:

Цена. Благодаря тому, что на сайте представлен широкий ассортимент товара, потребители во время выбора могут ориентироваться на цену. Среди бюджетных вариантов такие модели, как G-MAX 40V GREENWORKS GD40SB, Champion ST556, Champion ST 553. Тип. Это может быть самоходный или несамоходный вариант, гусеничная или колесная модель. Выбирается в зависимости от потребностей, площади уборки, местности. Мощность двигателя. Это может быть электродвигатель, снегоуборщик на бензине или аккумуляторные снегоуборщики, к примеру, с электрическим двигателем в интернет-магазине «Империя Инструмента» представлены такие модели, как HYUNDAI S 500, GREENWORKS 1800W GES13, бензиновые – MTD OPTIMA ME 76, Champion ST1376E. Среди аккумуляторных нужно выделить модели GREENWORKS GD80SB G-MAX 40V GREENWORKS GD40STK6. Ширина захвата. Нужно обратить внимание не только на этот показатель, но и на дальность выброса. Чем больше захват, тем быстрее вы уберете территорию. Ширина представленных на сайте моделей разная, варьируется в пределах от 40 до 105 см. Дальность выброса зависит от модели, например, может быть от 8 до 9 м, может быть от 10 до 15 метров. Опции. Чем больше дополнительных опций, тем проще и приятнее работать со снегоуборщиком. Чаще всего дополнительными опциями оснащаются дорогостоящие модели высшего качества, к примеру, MTD OPTIMA ME 76, Cub Cadet 524 SWE .

Эксперты рекомендуют покупать брендовые снегоуборщики, к примеру, Cub Cadet, так как такие установки отличаются высоким качеством, надежностью, прочностью, износостойкостью, к таким снегоуборщикам проще в случае поломки подобрать запчасти.

Если вы хотите купить устройство для уборки небольшой площади, например, 100 м², можно остановить выбор на бытовых снегоуборщиках. Если же изделие предназначено для уборки большого периметра, оптимальный вариант – профессиональные снегоуборщики.

Если на колесах отсутствует привод, такую модель снегоуборщика нужно во время использования толкать вперед, сам передвигаться он не будет. Самоходные имеют двигатель, они могут быть оснащенные колесами, например, модели MTD ME 61, Champion ST656BS, Cub Cadet 524 SWE или гусеницами.

При выборе захвата и дальности выброса снега нужно определиться, для каких целей покупается снегоуборщик – для личных потребностей и уборки небольшой территории или для регулярной уборки производственной территории. Среди дополнительных опций могут быть те, что блокируют колеса и позволяют выбрать ведущее, благодаря чему техникой процесс управлять, разворачивать ее в нужных местах, система запуска, что упрощает процесс запуска агрегата при низких температурах.

Среди опций нужно выделить подогрев рукоятки, регулировку ручек по высоте, наличие фар, что позволяет работать в темное время суток. Подобрать подходящую модель, руководствуясь правилами выбора, вам помогут консультанты интернет-магазина «Империя Инструмента». Свяжитесь с ними по телефону, задайте вопросы, расскажите ваши предпочтения, они предложат вам оптимальный вариант, исходя их площади уборки и вашего финансового состояния.

В каталоге магазина представлен большой выбор различных моделей от лучших мировых производителей. Здесь всех покупателей ждут индивидуальный подход, высокое качество, низкие цены, гарантии, удобные способы оплаты и доставка.