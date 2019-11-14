Почему нужно избавляться от ненужных вещей

23:53

В каждом доме найдутся вещи, которыми уже не пользовались больше года

Это могут быть школьные дневники с пятерками, потрепанные джинсы, сломанные ноутбуки или смартфоны. Наличие большого количества такого хлама в семье программирует ее на бедность. Избавиться от старых вещей – это не только расчистить комнаты и кладовые, но и освободить место для притока денег. Чаще всего ненужные вещи просто выбрасывают. Но, от них можно получить и прибыль, ведь обїявления Киева читает много людей. Кто-то может купить компьютерное оборудование на запчасти, а кому-то понравятся ваши неудобные туфли.

Как убедить себя избавиться от старых вещей

Прежде всего, нужно понять, почему мы храним ненужные вещи. Причин для этого несколько:

излишняя бережливость, она досталась нам в наследство от предков. Ведь когда-то приходилось носить одно пальто по несколько лет, штопать его и перелицовывать. Поэтому старые вещи берегли и не выбрасывали;

патологическая страсть к накопительству, которая является отклонением от нормы и называется синдромом Плюшкина. При такой патологии целью жизни становится накопление никому не нужных вещей;

особенности характера человека, которому трудно расставаться со старыми вещами.

Чтобы избавиться от старых вещей, нужно понимать, что мы живем в такое время, когда легко и просто можно купить нужную вещь, для этого существуют магазины и бутики, интернет-сайты и сайты с объявлениями о продаже. Можно даже сделать заказ, и покупку принесут на дом. Поэтому не стоит бояться, что на улицу будет не в чем выйти, если у сапога отлетит каблук или на куртке сломается молния. Смело выбрасывайте старые вещи и расчищайте места для новых покупок!