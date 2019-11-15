5 признаков удобной мебели для офиса

21:10

При выборе офисной мебели владельцы бизнеса часто забывают, что эргономика - это выгодно, т.к. удобное рабочее место может существенно повысить производительность труда

И дело даже не в стоимости, креативе или материалах офисного стандартного комплекта: стол-стул-шкаф. Мебель для офиса должна стать синонимом функциональности, эргономичности, комфорта, smart дизайна, неброскости.

Функциональность

Прежде чем купить даже элементарные столы для персонала в офис, необходимо выделить их основную функцию. Например, офисный стол может служить в основном для:

- работы за компьютером (небольшой компактный);

- для оформления клиентских документов после общения (накладные, договора, пакет распечатанных предложений и т.п.) или выдачи чего-либо (для этого оптимален или длинный и узкий стол, или буквой "П"/"Г");

- для приема документов от клиентов (максимальный по размеру, чтобы размещать там боксы для бумаг, папки и прочее).

Важно понимать, что для выполнения каждой задачи идеальный стол, стул, шкаф и другая мебель будут разными.

Эргономика

Сотрудники проводят на работе много часов, поэтому офисные комплекты должны быть разработаны с учетом максимального соответствия потребностям человеческого тела и удобства пользования:

- спина после продолжительного сидения на стуле или в кресле не должна затекать, принимать неудобное положение, перекашиваться на бок, находиться без опоры, для этого важна форма спинки, наличие подлокотников и регулировок;

- стол нужен достаточной высоты, чтобы не склоняться над ним, оптимальной ширины под разные задачи, удобной формы, например, иметь выемку для близкой посадки, подставку под ноги, удобные полки и т.д.;

- шкаф желательно подбирать высотой под средний рост сотрудников, чтобы миниатюрным женщинам не приходилось забираться на стул, чтобы достать что-то, а высоким мужчинам сгибаться до пола.

Комфорт

Речь о комфорте при выборе мебели в офис - это не только о кожаных диванах. Комфорт в данном случае это и:

- прочная не отслаивающаяся кромка у стола, тумбы или полок;

- долговечный и качественный материал стульев и кресел, который не облезет и не потеряет товарный вид в первые же полгода;

- надежный механизм всех регулировок, чтобы спинка офисного кресла не болталась сама по себе, а сиденье не опускалось произвольно в самый неподходящий момент;

- качественная фурнитура: хорошо скользящие ролики для выдвижных элементов, не отваливающиеся ручки и т.п.

Грамотный дизайн

Промышленный дизайн служит для разработки моделей с высокой степенью комбинирования, например, модульная мебель для офиса. Такие конструкции позволяют встраивать мебельные комплекты в любой интерьер, применять их для разных задач. С такой точки зрения модули - самое эффективное решение для офисного пространства.

Неброскость

Излишне креативная, вычурная, яркая, необычная мебель со временем начинает раздражать. Важно выбрать стиль моделей. Рекомендуется минимализм, скандинавский стиль с его духом простоты и хай-тек. Очень влияет цвет. Нейтральные природные или базовые оттенки воспринимаются глазом без фокусировки на них, как ландшафт. Яркие тона, пестрые принты, обилие деталей заставляют мозг обращать на них внимание, что ведет к утомляемости и раздражению, если нет возможности убрать "с глаз долой" эти цепляющие взгляд объекты.

