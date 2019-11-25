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Как экономить на онлайн покупках?

00:18 25.11.2019

В современном обществе все больше людей совершают покупки в интернет-магазинах 

Это удобно, экономит время, а главное - помогает экономить деньги.

На онлайн площадках можно сравнить цены одного товара у разных продавцов и выбрать более выгодный вариант. Можно дождаться скидок и акций на необходимый товар. А можно экономить с помощью специальных промокодов.

Что такое промокод и как он работает?

Некоторые магазины предлагают специальные условия на покупку определённого товара или услуги. Но что бы воспользоваться этими условиями, необходимо ввести набор специальных символов - промокод. Для этого нужно определиться с покупкой и добавить товар в корзину, найти код и активировать его в корзине в специальном поле с надписью "ввести промокод". Если промокод подходит для товаров в корзине, то сумма сразу изменится. 

Как действует промокод?

- В качестве скидки на весь ассортимент сайта, на один товар или группу товаров или на определённый бренд
- Часть суммы покупки, при использовании купона, может возвращаться покупателю на дисконтную карту для дальнейшего использования этих средств в том же магазине
- Может давать право на бесплатную доставку
- На некоторых сайтах предоставляет индивидуальные скидки для постоянных покупателей
- Также с помощью промокода можно получить товар бесплатно, при покупке от двух или более товаров

Иногда, что бы воспользоваться промокодом, необходимо выполнить специальные условия - совершить покупку на определённую сумму или приобрести необходимое количество товара. Но в большинсвте случаев использование скидочных купонов позволяет значительно экономить средства.

Где взять промокод?

Для экономии времени лучше всего воспользоваться сайтом https://couponkodi.ru. Здесь собрано большое количество магазинов, предлагающих промокоды. Достаточно найти нужный магазин, перейти в него, выбрать подходящий купон и ввести в корзине на сайте магазина. 

Промокод выгоден не только покупателем, но и продавцам, ведь такой способ предлагать бонусы стимулирует людей совершать более крупные покупки. А чем больше они совершают покупки в любимых магазинах, тем больше скидок получают в качестве постоянного покупателя.

Что бы воспользоваться выгодным условиями, не нужно забывать, что зачастую промокод действует только определённый период времени, следите за сроком годности купонов и выгодными предложениями.

 

Темы: Шопинг, Стиль
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