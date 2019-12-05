Новейшие технологии: перманентный макияж и его преимущества

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Современные технологии позволяют проводить новые полезные процедуры в салонах красоты

Теперь каждая женщина может иметь более совершенные черты, корректируя их несложными косметологическими методами. Все процедуры направлены на то, чтобы исправить недостатки, скрыть те, которые невозможно искоренить, и подчеркнуть все достоинства лица.

Сегодня популярной услугой является перманентный макияж. Что это такое и каким способом он производится?

Перманентный макияж

Перманентный макияж появился в конце 20 века. Это новое слово в современной косметологии. К данным процедурам обращается каждая вторая женщина. Перманентный макияж – это нанесение макияжа с помощью пигментов, которые вводятся в верхний слой эпидермиса. Краска способна сохраниться там в течение 3-5 лет. Далее нужно ее обновлять.

Таким способом можно корректировать любую часть лица: глаза, веки, брови, губы, придавая им необходимые очертания. Данная технология дает возможность скрыть недостатки лица и одновременно экономить время на нанесение макияжа. Вы и без него теперь будете выглядеть сногсшибательно!

Сайт dobryakovastudio.ru предлагает услуги татуажа. Описание по каждому виду можно найти на его страницах.

Преимущества новых технологий

У данного метода множество достоинств, поэтому к нему часто прибегают женщины, которые стремятся выглядеть молодо и ухоженно. Вот основные плюсы:

- татуаж не смывается, так как находится под кожей;

- не придется постоянно выщипывать брови;

- есть возможность создания любой эффекта: тонких или густых натуральных бровей;

- можно нанести с его помощью родинки и веснушки на лицо;

- не придется ежедневно наносить макияж, который рано или поздно приведет к закупорке пор и раздражению кожного покрова.

Как наносится татуаж

Данные процедуры можно отнести к медицинским. Проводятся они под местной анестезией. В профессиональных салонах данные процедуры делаются с помощью современной аппаратуры и качественными безопасными материалами.

Существуют различные техники, с помощью которых можно получить разный эффект. Люди в итоге пришли к выводу, что все натуральное – более эффективно. При создании новых бровей часто выбирают технику микропигментирования. Она позволяет получить эффект мягких и пушистых бровей, похожих на настоящие.

Получив услугу татуажа, дальше нужно будет просто проводить коррекцию, добавляя пигментацию.