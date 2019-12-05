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Какие бывают ежедневники: чем полезна такая книжка

21:57 5.12.2019

Людям многих профессий приходится периодически планировать свое время

 Особенно хорош этот вариант для бухгалтеров – таким людям приходится хранить в голове много различных данных, сдавать отчеты вовремя, при этом не рисковать собственными выходными. Теперь побеседуем о том, зачем нужны ежедневники, а также какие они бывают.

Почему стоит купить ежедневник

Книжка компактна и имеет немало преимуществ.

- Можно определиться с первоочередными задачами. Составляем перечень, отсеиваем самые малозначимые, занимаемся выполнением значимых.
- Напоминание о первостепенных событиях.
- Ежедневник небольшой и удобный – так что его в любое время можно носить с собой. Если будет нужно – можно поделиться там важной информацией о грядущих событиях.
- Если регулярно указывать малозначимые задачи – можно разгрузить память от излишков информации, не пытаться весь день удержать в голове всякие мелочи. Так будет проще сохранять концентрацию и работать эффективнее.

Есть разные модели – недатированные, датированные, полудатированные. Сейчас популярны ежедневники на заказ оптом – как индивидуальные, так и уже готовые модели. Большой диапазон форматов. Заказать ежедневники можно в компании «Адъютант». Возможна печать вариантов с логотипами и контактной информацией. Популярные модели ежедневников:

- твердые, с поролоном и без него;
- гибкие, с хлястиком и без;
- с клапанами на магнитах;
- с пружиной;
- со вставными корешками на резинке.

Обложки делают из разных материалов: полиуретан, натуральная кожа, экоматериалы. Множество цветов и фактур – всего больше 200 цветовых решений. Обрез бывает классический белый, цветной, золотой или серебряный. Возможны разные комбинации материалов, выполняется фольгированное тиснение – всего свыше 40 различных дополнительных услуг.

Какие выбрать – зависит от индивидуальных предпочтений. Востребованы сегодня датированные модели – в таких уже указано время и дни недели. Это практичный вариант для того, кто тщательно расписывает свой распорядок дня. Если строгое планирование для вас непринципиально – стоит взять недатированный. Вести надо правильно – делать записи каждый день, не пропускать и регулярно сверяться с планами.

Ежедневник – это еще и отличный корпоративный подарок. Можно преподнести такие полезные вещи сотрудникам компании и клиентам – презент полезный, который выполняет еще и рекламные функции.

Темы: Шопинг, Стиль
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