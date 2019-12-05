Онлайн ритейлер траурной атрибутики

22:30

Смерть близкого друга или родственника всегда сопровождается серьезным нервным потрясением и неописуемым горем

В трудную минуту совершенно нет сил и времени на поиски похоронных принадлежностей, без которых не может обойтись ни одна церемония прощания. Чтобы упростить процесс покупки ритуальных товаров, официальное столичное похоронное бюро Ritual.ru создало интернет-магазин траурной атрибутики.

Какие товары можно приобрести по интернету?

На страницах онлайн-магазина вы всегда подберете все необходимое для организации похорон. Отыскать траурные принадлежности можно в следующих категориях:

- гробы (элитные, стандарт, бюджетный вариант);

- кресты и таблички;

- текстиль в гроб (полотенца, саваны, подушки, одеяния, постельные принадлежности);

- корзины с натуральными или штучными цветами, венки, цветочные икебаны на гроб;

- биоурны для хранения праха умершего;

- траурные ленты;

- церковная атрибутика.

Большинство представленных ритуальных товаров изготавливают в собственном цеху, что дает возможность существенно снизить отпускную цену изделий. Пользоваться сервисом очень удобно! В одном месте сосредоточено все самое необходимое для организации прощальной церемонии. Просто наполняйте товарами Корзину, оформляйте заказ и получайте ритуальные принадлежности с доставкой по указанному адресу.

Преимущества покупки траурной атрибутики через интернет-магазин

На Shop.ritual.ru вы сможете подобрать ритуальные товары для проведения похорон, а также кремации.

Выгоды сотрудничества:

- широкий ассортимент траурных изделий с ориентацией на любой бюджет клиента;

- заказать ритуальную принадлежность можно всего в один клик, добавив ее в Корзину;

- самые низкие цены, ведь сайт является представительством городской столичной ритуальной службы;

- различные варианты получения траурной атрибутики — самовывоз, доставка курьером к любому объекту и по адресу клиента (при заказе от 3000 рублей транспортировка совершается бесплатно);

- удобные способы расчета за покупку (картой, банковским переводом, через терминалы или электронные платежные системы).



Регион действия доставки — Москва и ближайшее Подмосковье. Всегда присутствует возможность отказаться от изделия до момента его получения. К сожалению, вернуть товары с индивидуальными характеристиками, которые не могут быть использованы другими лицами, не представляется возможным.