Удобный сервис для занятых людей

13:06

Жизнь в мегаполисе часто напоминает замысловатый квест, где одновременно надо сделать несколько дел, при этом быть в разных местах Москвы.

Поэтому людям приходится оптимизировать временные затраты и находить новые способы решения повседневных проблем.

Регулярные покупки необходимых товаров часто становятся большой проблемой для вечно спешащих горожан. Надо добраться до нужного магазина, выбрать продукты, постоять в очереди на кассу, доехать домой. В час пик подобное мероприятие может занять весь вечер. Да и в выходной день свое свободное время можно провести значительно интересней.

Удобный сервис iGooods, позволяет приобрести все необходимые товары в Москве, не выходя их дома. Компания постепенно расширяет географию своей деятельности, открывает новые точки, добавляет новые услуги. Например, доступ к сервису ранее имели жители Котельников, Одинцово, Королева, а теперь у них появилась возможность заказывать товары из Глобуса.

Сделать заказ легко и просто. Надо всего лишь зайти на сайт или в мобильное приложение, выбрать любимый супермаркет и отложить в корзину требуемые товары.

Доставка продуктов производится из крупных магазинов с обширным и разнообразным ассортиментом. Покупатели могут одновременно заказать продукты питания, корм для питомцев, хозяйственные принадлежности.

Сервис сотрудничает с гипермаркетом Глобус, подробнее о котором можно почитать на официальном сайте компании и другими торговыми сетями. Клиентами сервиса могут стать приверженцы таких магазинов, как Лента, Карусель, Метро, ВкусВилл, Зельгрос, Магнит.

Преимущества

Приобретение товаров онлайн в конечном счете, оказывается более выгодным мероприятием, нежели личное присутствие в магазине:

• Стоимость товаров в каталоге полностью совпадают с текущими ценами в гипермаркете-партнере, учитывая акции и скидки. Клиент не переплачивает за покупки, он оплачивает только доставку заказа.

• Продукты будут свежими, тщательно выбранными, и доставлены в индивидуальных упаковках и термосумках. Если какой-то товар вызовет сомнения своим внешним видом, закупщик свяжется с клиентом для получения указаний.

• Курьеры передвигаются по улицам Москвы на маневренных электроскутерах, поэтому продукты будут доставлены гораздо быстрее, чем на личном или общественном транспорте.

Оплата заказа производится удобным для клиента способом – наличными, банковской картой, онлайн-оплатой, после получения продуктов и проверки их количества и качества.

Доставка продуктов на дом позволяет не только сэкономить время, но и сохранить хорошее настроение и силы для домашних дел.

