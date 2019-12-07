Увеличение груди легкими имплантами: безопасная и простая процедура?

20:09

Увеличить грудь сейчас может каждая женщина

Но далеко не каждая готова решиться на этот поступок, даже если чувствует в этом потребность и не стеснена в средствах. В России увеличение груди до сих пор ассоциируется со стереотипами, не имеющими никакого отношения к реальности.

Операция по увеличению груди - это дорого и доступно лишь "женам олигархов"?

Стереотип родом из начала 90-ых. Когда технологии по увеличению груди еще не были отработаны до мелочей и операция и сами импланты стоили солидную сумму денег. Сейчас все обойдется гораздо дешевле.

Самые качественные на данный момент легкие импланты B-Lite стоят порядка 4 тысяч евро. Учитывая то, как влияет самооценка женщины на ее социальный статус, это вполне приемлемые деньги.

Импланты - это опасно, к тому же со временем грудь с ними "обвисает" и становится некрасивой?

Стереотип, который появился почти сразу же после того, как появились грудные импланты. Каких только "ужасов" не написала про них желтая пресса и издания, называющие себя консервативными:

- что они обвиснут и будут "уродовать" фигуру;

- что они могут лопнуть;

- что они ядовиты.

Высоко-когезивный медицинский силиконовый гель, используемый как наполнитель легких имплантов - безвреден. Это подтверждено годами испытаний и 5 годами медицинской практики. Скорее, ребра сломаются при ударе, чем "лопнет" силиконовая оболочка. Легкие импланты не могут обвиснуть.

Сама процедура имплантации может быть опасна для здоровья?

Риск гораздо меньше, чем при любой другой операции. По статистике, операция по увеличению груди - одна из самых безопасных. Безопаснее всех полостных операций (удаление аппендицита, например) и оперативного лечения переломов.

В современных клиниках, которые легко найти, воспользовавшись услугами Health Travel Guide , операция занимает около часа:

- пациентке дают общий наркоз;

- в зависимости от технологии, хирург делает небольшие разрезы лазером по бокам, под грудью, вокруг сосков;

- легкие импланты помещаются в разрез и выравниваются под мышцами, реже - под грудной жировой тканью;

- разрезы зашиваются незаметными швами;

- после пробуждения пациентку наблюдают в течение суток.

При операции не могут пострадать никакие важные органы. А для того, чтобы подготовиться к ней, достаточно анализа крови, узи или маммографии (для дам старше 30 лет).