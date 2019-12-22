Что такое моментальный загар?

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Моментальный загар – новая для нашей страны услуга, которую оказывают студии и салоны красоты

Она позволяет стать загорелой за 15 минут. Мастер нанесет на тело лосьон из распылителя, и кожа приобретет приятный коричневатый оттенок. Но это еще не все. В дальнейшем кожа станет еще темнее. В зависимости от выбранного оттенка время полного появления цвета займет около 6 часов. Результат продержится от недели до двух.

Нельзя быстро стать загорелой самостоятельно. Технология Моментальный загар не предназначена для домашнего применения. За услугой придется обратиться к специалистам. Студия моментального загара Like Zagar работает по предварительной записи. Чтобы забронировать время, нужно выбрать день и дату посещения на сайте салона.

Подготовка к процедуре.

Моментальный загар достигается не с помощью краски. Это – настоящий загар, не смывающийся водой.

Успех процедуры частично зависит от соблюдения рекомендаций по подготовке. За 24 часа до визита в салон нельзя использовать средства для увлажнения или питания кожи. Под запретом маски, кремы, гели и пр.

За 12 часов до прихода нужно очистить тело легким скрабом. С утра в день процедуры придется принять душ без мочалки, мыла или геля. Достаточно просто ополоснуться теплой водой. В салон нужно отправляться в просторной одежде, так как лосьон для загара может оставить на ткани отметины.

Как наносится моментальный загар

Посетительница выбирает в салоне один из возможных оттенков. Мастер проконсультирует об особенностях проявления того или иного цвета. К его советам нужно обязательно прислушаться. Например, если девушка имеет чрезвычайно бледную кожу, но хочет стать похожей на шоколадную конфету, технология предусматривает и эту возможность, но мастер предупредит, что загар продержится не долго, а когда начнет убывать, первыми побледнеют лицо и руки. Их контраст с темным телом будет очень заметен.

Лосьон наносится на обнаженное тело. Интимную зону прикрывают одноразовыми трусиками. Ступни и ладони защищают наклейками или смазывают жирным кремом.

Тело и лицо очищают от загрязнений и жира особым составом, а затем распыляют лосьон. Влажную кожу подсушивают феном. После этого можно одеваться. Загар будет проявляться в ближайшее время. Восемь часов после процедуры нельзя принимать душ или как-то иначе контактировать с водой. Запрещено даже плакать или потеть. Руки мыть тоже не придется, но разрешается протирать ладони влажной салфеткой.

Моментальный загар – быстрый способ изменить образ. Он подойдет тем, кто не боится нового. Процедура занимает совсем немного времени, не требует больших денег. Этим она отличается от солярия. Лосьон для повышения концентрации меланина в коже абсолютно безопасен, изготовлен из природных веществ и не вызывает аллергических реакций.