Стиль. Итальянские прихожие, впитавшие традиции страны

19:30

Каждая комната в квартире безусловно требует творческого оформления, но больше всех в этом нуждается прихожая

Прихожая задает всю атмосферу в квартире и по ней люди оценивают вкус и статус проживающих в квартире людей. Самое важное в интерьере это правильно подобранная мебель, так как у большинства владельцев квартиры площадь выделенная на прихожую достаточна мала, поэтому в мебели обязательно должны сочетаться несколько качеств: стиль и компактность. Все эти положительные качества отлично уживаются в итальянской мебели.

В Москве расположены два салона по продаже элитной итальянской мебели, салоны сотрудничают с ведущими фабриками по производству, ознакомиться со всем перечнем мебели можно на сайте салонов: https://www.lacasa-m.ru/, а в разделе https://www.lacasa-m.ru/hallway/ находятся именно элитные итальянские прихожие. Консультанты салона внимательно выслушают все пожелания и подберут прихожую, даже для самого требовательного клиента.

Прихожие итальянского производства приобрели свою популярность достаточно давно, но это не мешает им оставаться на пике популярности и по настоящее время, а ряд преимуществ рождает спрос:

- восхитительный дизайн, который задает тон во всем помещение;

- качество на высшем уровне. В основу закладывается только массив элитного и благородного дерева;

- уникальность внешнего вида;

- все комплекты мебели экологически чистые.

Итальянские дизайнеры предпочитают создавать шедевры мебели для прихожей в классическом стиле, в таком стиле сочетаются все традиции Италии, которые спокойно уживаются с новейшими прогрессивными технологиями настоящего времени. Итальянская классика высоко ценится и считается эталоном изысканного вкуса, подчеркивает статус ее владельца. В последние десятилетия спросом стали пользоваться прихожие созданные итальянцами в стиле - модерн.

Такие прихожие чаще всего приобретают люди амбициозные, любящие творчество, ценящие лаконичность и креатив. В таких гарнитурах массив элитных деревьев сочетается с металлом и стеклом. Металл чаще всего используется для вешалок. Пространство прихожих имеет выгнуто-вогнутые линии. Люди останавливают восторженный взгляд на нестандартном подходе, который покоряет своей смелостью, тем самым подчеркивает оригинальный вкус ее владельца.

Кстати, хорошим советом для выбора действительно стильной мебели будет "эффект насмотренности" - подпишитесь на разные модные блоги и новостные порталы, следите за предлагаемыми трендами и новинками, и со временем вы будете просто "чувствовать", что действительно в моде, а что нет.