Швейцарские часы – секрет популярности и лучшие торговые марки

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Швейцарская часовая индустрия имеет продолжительную историю, начавшуюся в середине шестнадцатого столетия

В те времена в Женеву из Франции, Германии и Италии прибыло большое количество мастеров ювелирного дела. Последние владели искусством обрабатывать драгоценные металлы и камни, позволяющим создавать вещицы, достойные вельмож. Но из-за протестантизма, пренебрежительного отношения реформатора Лютера к любым проявлениям роскоши, продавать дорогие творения не представлялось возможным. Тогда многие ювелиры переквалифицировались в часовщиков, сформировали собственную гильдию, рассеялись по разным городам. На швейцарских землях появились сотни мастерских. Уже через полвека Швейцария заняла первое место в индустрии часового дела.

Современные швейцарские часы

Современные швейцарские производители часов славятся своей преданностью к точности, надежности, безупречности форм. Они следуют четырем нерушимым правилам, сформированным еще в 1971 году. К числу таковых относятся:

- использование механизмов, произведенных исключительно в Швейцарии;

- многоэтапная проверка каждого экземпляра;

- задействование не менее 50% ручного труда;

- применение 60% компонентов швейцарского изготовления.

Эти законы накладывают отпечаток на стоимость. Далеко не каждый потребитель может позволить себе покупку таких аксессуаров. Но существуют способы, позволяющие экономить, например, выкуп швейцарских часов онлайн на сайте специализированного ломбарда.

Лучшие бренды из Швейцарии

Сегодня в стране насчитываются сотни именитых брендов. Некоторые из них завоевали особые любовь и признание. К таковым относится компания Breguet. В 1999 году торговая марка вошла в состав корпорации Swatch. Под ее именем выпускаются часы с традиционными и передовыми технологиями, имеющие преимущественно классический строгий дизайн.

Audemars Piguet – часы люксовой категории. Они славятся сложными механизмами, оригинальным замысловатым дизайном. Многие модели данного бренда демонстрируются на всемирных выставках, в том числе в экспозициях Британского музея.

Компания Tag Heuer известна не только презентабельными наручными часами, но и своей активной поддержкой Формулы-1. Ее товары презентуют лучшие гонщики, а покупают – многие мировые звезды, политики и спортсмены. Сегодня онлайн ломбард представляет самые интересные варианты этой фирмы.

Очень популярны и такие швейцарские бренды, как Rolex, Omega, Tissot, Rado. Эти наименования знакомы даже тем, кто не носит наручные часы, не следит за модными новинками и трендами.