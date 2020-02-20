]]>
]]>
Главная Стиль Новости

Названа нация с самыми некрасивыми в мире мужчинами

12:46 20.02.2020
Материалы по теме:

Ирландцев назвали самыми некрасивыми мужчинами в мире. Таковы данные сайта знакомств BeautifulPeople, в России известного как «Клуб красивых людей».

Для регистрации на сайте необходимо выложить свои фотографии, а представители противоположного пола оценят внешние данные нового пользователя и примут решение о «допуске» к «Клубу красивых людей», пишет Газета.RU.

Так самыми частыми причинами отказа являются слишком крупный нос, полнота или чрезмерная худоба, плохая кожа, обилие волос на теле или жидкие волосы.

Отмечается, что только 6% одиноких ирландских парней успешно прошли голосование, что является худшим показателем среди всех национальностей. Согласно рейтингу BeautifulPeople, ирландцы оказались самыми уродливыми мужчинами на планете.

Темы: Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации