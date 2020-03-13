Проблемы при выращивании огурцов: устраняем болезни и вредителей

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Огурцы - это одна из самых любимых и популярных культур у отечественных огородников, выращиваемая во всех регионах нашей страны

Несмотря на свою известность, данное растение весьма капризно. Новички в дачном деле практически всегда сталкиваются с массой трудностей в процессе возделывания огурцов, и даже у бывалых огородников проблем с ними часто не занимать. В нашей статье мы расскажем, как преодолеть типичные сложности при работе с данной культурой, как получать отличный урожай каждый год.

Болезни огурца

Как и все остальные растения, огурцы подвержены различным болезням. Самые распространенные и типичные недуги для данной культуры таковы:

ложная мучнистая роса.Если на улице какое-то время стоит влажная и прохладная погода, возрастает риск появления этого недуга растений. Обычно его можно диагностировать по листьям: самые молодые побеги приобретают ярко выраженную светлую кайму. Взрослея, они меняются под действием возбудителя. Вверху каждого листа вдоль жилок становятся видны маслянистые пятна желтого оттенка, книзу переходящие в фиолетово-белый налет. По мере прогрессирования болезни пятно расширяется на весь лист, а площадь, покрытая им, засыхает. Огурцы гибнут от ложной мучнистой росы быстро - бывает достаточно всего нескольких дней, чтобы сильный куст стал мертвым, словно глубокой осенью. Естественно, плодов больные растения не приносят. К счастью, на ранних стадиях недуг еще подлежит лечению. Победить его можно, уменьшив сырость вокруг растения. Для этого прекращают поливать его, проветривают теплицу, грунт для подсушивания густо посыпают золой, мелом или песком. Все пораженные участки растения срывают и сжигают, здоровые опрыскивают ярко-розовым раствором марганцовки, “Фитоспорином-М” или “Ридомилом Голд МЦ”;

стеблевые гнили и бактериоз. Данные проблемы возникают из-за слишком высокой влажности в зоне роста растений. Проявляются в виде желтых сохнущих пятен на листах, появления мутных розоватых потеков жидкости на больных плодах и побегах. Увидев такие признаки на своих посадках, огородник должен немедленно тщательно проветрить теплицу, а потом опрыскать огурцы “Цирконом”, “Фитоспорином” или настоем стрелок и листьев чеснока. Предупредить появление гнилей и бактериоза достаточно легко: стоит только умеренно поливать огурцы во влажную пору, используя для этого теплую воду температурой не ниже 25-30 градусов;

антракноз. Обычно появляется после бактериоза. Проявляется как бурые пятнышки на листьях, которые быстро обесцвечиваются, и круглыми твердыми язвочками на плодах, похожими на следы от птичьих клювов. Избавиться от напасти можно с помощью опрыскивания “Цирконом” или “Фитоспорином-М”. Разрешено применять и марганцовку, только после ее использования листья сразу же стоит опылить сухой горчицей или золой;

белая гниль. Еще одна распространенная болезнь огурца, симптомами которой являются изменение стеблей и черешков растений. Поврежденные части становятся мягкими и покрываются видимым белым налетом. Борьбу с этим недугом ведут почти так же, как и с предыдущими: останавливают полив, проветривают теплицы, удаляют мертвые части. В местах появления налета его снимают сухой тканью, замазывают золой или смесью мела и марганцовки, сверху стебли опыляют золой. Далее важно провести внекорневую подкормку: надземную часть огурца опрыскивают водным раствором мочевины, медного купороса или “Хомы”;

подвядание из-за корневой гнили или вилта. Иногда огородники замечают, что их огурцы вянут сразу всем растением, и вызывается это одной из 2 причин. Первая - это вирусная инфекция вилт, вторая - корневая гниль. Диагностировать проблему поможет осмотр корневой шейки растения. Если она коричневая и размягченная, то, очевидно, огурец страдает корневой гнилью. Она встречается довольно часто, особенно много случаев возникает при использовании для удобрения навоза. Справиться с проблемой при желании можно: верхний слой почвы вокруг корня удаляют, поливают марганцовкой или “Хомой” для обеззараживания. Далее стебель снимают с опоры, кладут кольцов на почву, так подвязывают. На ту часть, что на земле, насыпают чистого питательного грунта, обильно поливают, ждут образования новых корней. При нормальном состоянии корней и одновременном увядании куста диагностируют вилт. Помочь огурцу в этом случае не удастся: все растение просто удаляют и сжигают, чтобы предотвратить распространение вируса.

Дефицит питательных элементов

Недостаток в почве различных соединений, необходимых огурцам в период интенсивного плодоношения, негативно отражается на состоянии растений и урожае. Чтобы избежать нежелательных последствий, стоит провести подкормки, необходимые в каждом случае:

нехватка азота проявляется у огурцов в виде появления слишком мелких и светлых листьев, узких и малооокрашенных загнутых кончиков плодов. Бороться с проблемой помогут подкормки навозом, аммиачной селитрой, настоем сорняков;

слишком малое количество калия в почве под растением влечет за собой появление по кромкам листьев коричневой каймы и деформацию плодов, кончики которых раздуваются подобно шарам. Решается проблема обсыпанием корневой области золой или подкормкой с помощью любого калийсодержащего средства без хлора;

дефицит фосфора проявляется в виде разворота листьев вверх и снимается применением суперфосфата;

нехватка магния дает мраморную или слишком светлую окраску листьев, устраняется раствором доломитовой муки;

общая нехватка микроэлементов проявляется желтоватостью листьев, решить проблему можно легко с помощью любого комплексного удобрения.

Все подкормки используют после вечернего полива, осторожно разбрызгивая их на листья или поливая под корни.

Вредители

Огурцы, как и прочие культуры, подвержены нападениям некоторых видов вредителей. Один из самых распространенных - это паутинный клещ, провоцирующий отмирание листьев. Отбивают его атаки опрыскиваниями из настоя чеснока, средств “Фитоверм” и “Искра Био”. Для профилактики проблемы можно высадить рядом с огурцами бархатцы, укроп, чеснок, запахи которых отпугивают клеща.

Еще одна напасть - черная бахчевая тля, обычно атакующая растения во второй половине лета. Против нее помогают все тот же чеснок, хвоя, марганцовка, зеленое мыло.

Типичные проблемы выращивания

Практически все дачники сталкиваются с типичными проблемами в выращивании огурцов, которые можно преодолеть, если знать их причины:

суженный посередине плод рос в условиях резких перепадов температур из-за полива холодной водой;

неправильная, искривленная форма плодов говорит о произошедшем перекрестном опылении гибридов или пересыхании, неравномерном увлажнении почвы;

остановка роста зеленцов происходит из-за холодного климата или нехватки влаги;

пожелтение и постепенное отмирание завязей возникает из-за избыточных тепла и влажности, отсутствия опыляющих насекомых, нехватки питательных веществ;

сильная горечь плодов возникает из-за создания в зоне роста огурцов экстремальных для них условий.

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