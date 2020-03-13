Особенности выращивания кабачков на садово-огородном участке

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Кабачки в умеренном климате выращивают рассадным и безрассадным способом

• Посев семян

• Уход за рассадой

• Уход за кабачками

• Уборка и хранение

Кабачок относится к семейству тыквенных. Достаточно прост в выращивании, неприхотлив, имеет прекрасные вкусовые качества. Кулинары используют его для приготовления огромного количества всевозможных блюд.

Кабачки в умеренном климате выращивают рассадным и безрассадным способом. Кабачок теплолюбивая культура, которая не переносит даже кратковременного понижения температуры, следовательно, в грунт кабачки высаживают, когда возвратные заморозки не вернуться. Растет рассада достаточно быстро, поэтому в умеренном климате ее посадку проводят в конце апреля, чтобы высадить молодые растения в конце мая, начале июня. Прямым посевом в грунт семена кабачков сеют в конце мая и накрывают укрывным материалом.

Посев семян

Семена на рассаду сеют в емкости объемом не менее 450 мл, т.к. рассаде нужно довольно много места. Рассадные емкости заполняют легкой воздухопроницаемой питательной земляной смесью. Такую смесь можно купить в любом садовом магазине или приготовить самому. Для этого берется торф, перегной и дерновая земля, проливают отстоянной водой. В центр горшочка кладут семечко, глубина посадки составляет примерно 1,5-2 см сверху присыпают сухой землей (проливать больше не нужно). Рассадные емкости прикрывают пленкой или стеклом. Всходы, как правило появляются на третий-седьмой день. Как только появляются, укрытие снимают.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в подкормках и поливе отстоянной водой. До посадки рассады в грунт нужно провести 2 подкормки. Первая-спустя десять-двенадцать дней после появления росточков. Используют кальциевую селитру. Вторая подкормка-спустя двадцать дней. Используют любое комплексное минеральное удобрение, в котором есть все минеральные вещества.

Посадка кабачков осуществляется на солнечное место, в удобренную землю. При высадке рассады обязательно нужно соблюдать расстояние между посадками как минимум 1,5 м и ширина гряды от 60 см до 1 м. Перед посадкой землю удобряют минеральным комплексом и перегноем (2 ведра на кв.м.). Высадку проводят, как только минует угроза заморозков. Для каждого растения делают ямки глубиной 15-25 см. Поливается отстоянной водой и аккуратно, чтобы не навредить корням, переваливается растение. Саженец присыпается землей, а почву вокруг мульчируют опилками или торфом. Посаженные таким образом растения нужно притенить, чтобы солнечная активность не навредила пока еще не окрепшим саженцам.

Уход за кабачками

Уход за кабачками абсолютно не сложный. Он заключается в своевременных прополках, поливах, рыхлении почвы, подкормках и обработкой от вредителей. Первую подкормку нужно провести после образования завязи. Для этого используют настой кальциевой селитры – 1 столовую ложку на ведро воды. Вторая подкормка проводится через пять-семь дней после первой, удобрением содержащим калий. И третья подкормка (через двадцать дней после второй) - любым минеральным комплексным удобрением. Навозной жижей лучше не подкармливать. От нее растение начнет «жировать» и урожая станет намного меньше.

Уборка кабачков и хранение

Полную уборку нужно произвести до наступления первых заморозков. Собранные кабачки можно хранить в прохладном, темном помещении в течении нескольких месяцев. На со хранение отбирают плоды без повреждений, вмятин, трещин.

Любой, даже начинающий садовод-огородник, способен вырастить у себя на участке этот вкусный, полезный овощ. Необходимо лишь соблюдать простые правила по уходу и выращиванию. Тогда кабачок порадует отличным урожаем!

Фото с сайта Pixabay.com

