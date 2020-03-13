Самые модные идеи для маникюра в 2020 году

19:09

Наверное, нет ни одной представительницы прекрасного пола, которая не хотела бы выглядеть красиво

И руки не исключение! Каждый год и каждый сезон диктуют свои тенденции: формы, цветовую гамму, дизайн. Какие же модные тенденции в маникюре будут в 2020 году?

Форма и цвет

Зимний и весенний маникюр диктует естественную форму короткой длины: квадрат, овал, круг. Летом и осенью будет превалировать средняя длина, а самой актуальной остается миндалевидная форма. Это не железное правило, ведь у многих маникюр ограничивается внешними условиями: учебой, работой и даже материнством.

Цвет всегда вызывает затруднения. Хочется сразу все, когда перед глазами палитра. Определиться с тем какой дизайн делать для того, чтобы выглядеть модно и стильно, помогут тенденции текущего года.

• 1. Зимний маникюр - это темные насыщенные цвета, глубокий синий, фиолетовый, серый и даже чёрный. Для тепла и уюта добавляют орнаменты или вязку.

• 2. Весной же можно немножечко осветлить и освежить ноготки. Прекрасно подойдут нежные и светлые оттенки: белые и сиреневые, бирюза или светло-фиолетовый.

• 3. Ну а летом, как всегда яркость и сочность. Наиболее популярной станет неоновая палитра. Можно рассмотреть яркий индиго, зелень, розовый оттенок, ну и не забывать о красном цвете.

• 4. Осенью всё должно вторить природе: коричневый, красный, бордовый, бронза, золото.

Поклонницы нейтральных оттенков могут расслабиться на весь 2020 год. Эта цветовая гамма будет в тренде независимо от сезона.

Актуальные дизайны

Самым популярным является френч. Французский маникюр никогда не утратит своей актуальности. Он прекрасное решение, для свадьбы, других праздников, да и в повседневной жизни тоже. В него можно добавить немного цвета с помощью ярких линий. Лунный маникюр или сделать нежное омбре. Такой дизайн всегда смотрится элегантно и стильно.

Поклонницы блестящего также могут расслабиться. Блестки в любом их варианте будут использоваться: единичные стразы, полоски, цветовые комбинации. Блестками можно покрывать как абсолютно весь ноготь, так его край. Очень роскошно выглядит кружево. Оно всегда смотрится роскошно, красиво и изящно. Такой маникюр, однозначно привлечет внимание. Главное правило: декорировать вензелями желательно не все ногти, а один или два. Их можно как рисовать самостоятельно, так и использовать стемпинг. Ногти, украшенные цветами будут актуальны весной. Какие это будут цветы: тонкий контур, который элегантно и нежно смотрится на ногтях, или же цветы, украшенные стразами и блестками.

Летом на смену цветочным мотивам придёт морская тематика, бабочки или фламинго. Очень актуально будут смотреться точки. Они выглядят по-своему немного задорно и в тоже время не вычурно. Их можно прорисовать, сделать с помощью страз или камифубиков. Лучше всего для дизайна всего выбирать голографию. Что же касается фольги или втирки, то самыми актуальными станут голографические оттенки: серебряный или золотой цвета.

Стоит уделить особое внимание жемчужной втирке на весь ноготь с белым и бежевым покрытием. Геометрия не сдает своих позиций и в 2020 году, более того, она будет самой модной. Четкость и строгость тренд нового периода. Для воплощения геометрических рисунков можно воспользоваться гелями-паутинкой, блестящими лентами, глиттерами. Этот дизайн прекрасно подходит как для молодых девушек, так и для серьезных дам.

Колор-блок немного удивит, тем, что им покрывается только указательный палец в тон всем остальным. При этом применяется как матовый, так и глянцевый топ. Самым новым веянием 2020 года будут натуральные текстуры: мрамор, кварц дымка и прочее. Изюминку в него можно добавить с помощью полоски из страз или блёсток.

Фото с сайта Pixabay.com

