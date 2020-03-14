Как выбрать шампунь для мужчин в соответствии с предназначением

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Шампунь для мужчин представлен в широком ассортименте производителей по всему миру

Но выбор должен производиться с учётом кислотно-щелочного баланса и типа волос. При выборе средств по уходу в ежедневном формате лучше отдать предпочтение шампуням с умеренным составом и оптимальным процентом увлажнения кожи головы. В качестве профилактических процедур можно использовать шампуни против перхоти или с определённым эффектом, например для нейтрализации оттенка волос или сохранения цвета.

Чтобы выбрать шампуни по конкретным критериями, лучше использовать сайт профессиональной косметики, например на HairsRussia представлены средства в следующих категориях:

- средства для чувствительной кожи головы;

- составы с серебристым блеском;

- шампуни для ежедневного ухода от ведущих мировых брендов;

- комплексные средства для ухода за кожей головы и тела;

- средства против выпадения волос.

Увлажняющие средства и шампуни для седых, мелированных волос или ежедневного ухода

Основным параметром выбора шампуня является предназначение средства, способность устранять проблемы кожи головы, бороться с повышенным выделением сальных желез.

Увлажняющие шампуни не только очищают кожу головы и волосы, но и способствуют увлажнению клеток и придают естественный блеск. Увлажняющие шампуни подходят только мужчинам с сухими волосами или пересушенными в результате окрашивания, сушки феном или многократными применениями агрессивных средств по уходу.

При использовании шампуней следует разбавлять состав водой, что позволит создать необходимый объем средства для всей головы, а также сэкономит расход средства. Стоимость шампуней профессионального уровня или лечебного всегда выше по сравнению с базовыми средствами. Профессиональные шампуни для мужчин можно приобрести только в специализированных магазинах.

Для волос посеребренных сединой есть специальные шампуни, которые за счет специальных добавок нейтрализуют желтоватый оттенок и обеспечивают комплексный уход без использования дополнительных средств очищения кожи головы. Шампуни данной категории также отлично подходят для мелированных или окрашенных в белый цвет волос.Комплексные средства, например гели-шампуни для волос и тела очень удобны в поездах или для ежедневного ухода, особенно в летний период. Увлажняющие гели-шампуни безопасны для кожи и не вызывают аллергической реакции.