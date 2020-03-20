Массаж боков для похудения живота: как убрать бока?

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Набор излишних килограммов у женщин, прежде всего, отражается на ягодицах, бедрах и животе

Визуально подчеркивают несовершенство увеличившиеся боковые части, поэтому при борьбе с весом необходимо обращать внимание на все проблемные зоны в комплексе. Массаж боков для похудения не только уменьшает живот, но и формирует изящную талию.

Массаж боков: польза и вред

Основная польза массажа боков заключается в следующем:

- Воздействие на лимфатическую и кровеносную систему, кожный покров и связки;

- Очищение дермы от загрязнения и отмерших частиц;

- Активизировать тонус мускулов и кожи;

- Восстановить кровообращение и метаболизм;

- Отрегулировать функциональность секреторных желез и пор;

- Обеспечить дерму необходимым кислородом;

- Запустить процесс сжигания жира;

- Повысить эластичность мышц.

Важно знать, что при стремлении похудеть массаж – вспомогательный способ. Достижение результатов обеспечивается комплексом мер, куда входит диета и упражнения.

Массажное воздействие – лечебная процедура, поэтому, как и многие другие, имеет оборотную сторону. Начинать посещать сеансы массажа даже для похудения рекомендуется после консультации с врачом у опытных и профессиональных массажистов, желательно в медицинских учреждениях, так как в различных салонах и спа массажисты не всегда имеют медицинское образование и могут нанести вред вашему огранизму.

Также важно сообщить специалисту о наличии болезней сейчас или в прошлом. Данные факты позволят ему скорректировать воздействие так, чтобы не причинить вреда и провести наиболее эффективную процедуру. В клинике мануальной терапии "Свободное движение" прием ведут опытные массажисты с медицинским образованием, перед сеансом антицеллюлитного массажа или любого другого: классический, расслабляющий, спортивный, лимфодреннажный и тд, всем пациентам предлагается бесплатная консультация врача. Записаться на массаж можно на сайте клиники (https://freemove.ru), которая работает более 15 лет и имеет хорошие отзывы, рекомендуем.

Противопоказания

Противопоказания делятся на 3 группы:

- Постоянные – массаж исключается в принципе;

- Временные – необходимо дождаться устранения препятствия;

- Местные – ограничения касаются определенной области человеческого тела.

Любое массажное воздействие запрещено в следующих случаях:

- Склонность к кровотечениям, болезни крови, нарушение кровообращение;

- Венерические заболевания в острой стадии;

- Инфицирование ВИЧ;

- Цинга;

- Гангрена;

- Атеросклероз;

- Ангиит;

- Злокачественные образования любой локализации;

- Туберкулез в активней фазе;

- Третья степень сердечной недостаточности.

Временно отложить сеансы следует при:

- Острой лихорадке;

- Активном воспалении в организме;

- Болях в животе и тошноте;

- Состоянии опьянении;

- Болях любой локализации;

- Имеющихся кровотечениях;

- Кризы гипотонического, церебрального и гипертонического характера;

- Недостаточная функциональность почек, сердца и сосудов в фазе обострения.

Также массажу не должны подвергаться области:

- Пораженные микозами, вирусными воспалениями, бородавками, трещинами;

- С выраженными и выступающими родинками;

- Расположения лимфоузлов;

- Живота при наличии грыжи или текущего месячного цикла;

- На которым имеют доброкачественные опухоли;

- Подвергшиеся удалению злокачественных образований.

Виды

В салонной и домашней косметологии используется массаж для похудения живота и боков следующих видов:

- Точечный. Также называется китайским. Выражается массировании одной единственной точки, расположенной ниже пупка. Получасовое воздействие на протяжении 25 дней позволяют убрать прослойку с боков и живота;

- Массаж банками. Для него необходимы силиконовые емкости, продающиеся в аптеке. Механизм действия заключается во всасывании кожи в полость сосудов, где она подвергается дренажу;

- Водный. Заключается в направлении струй воды разной температуры н проблемные зоны. В процессе важно постоянно менять напор;

- Медовый массаж. Самое главное в этой процедуре – особенный состав продукта, очищающий поры и активизирующий обмен веществ;

- Массаж с массажером. В этом случае используется специальное приспособление, способствующее расщеплению липидов;

- Вакуумный. Салонная процедура, избавляющая от отложения путем нагнетания и отсасывания воздуха;

- Щипковый. Механизм действия понятия из названия: щипки с различной интенсивностью избавляют от лишней прослойки.

Антицеллюлитный массаж боков: как делать в домашних условиях?

Не все виды массажного воздействия подходят для самостоятельного исполнения, однако, в большинстве случаев, массаж боков для похудения в домашних условиях вполне выполним.

Основные техники самомассажа:

- Щипковый. Усиливает кровоток в проблемной зоне. На кожный покров нужно нанести масло или крем. Принять удобную позу: можно проводить сеансы сидя, стоя или лежа. Поверхность дермы нужно разогреть поглаживаниями. Далее необходимо захватывать покров так, чтобы между пальцами оказывалась и прослойка жира. Получившуюся складку нужно как следует сжать. Направлена движения от пупка к бокам. После 3 походов тщательно растереться полотенцем и опять погладит кожу. Длительность сеанса – четверть часа ежедневного не менее 1 месяца;

- Баночный. Лучшими считаются силиконовые, хотя можно купить стеклянные, пластиковые или резиновые. Проведение процедуры: обработка кожи кремом или базовым маслом, разогреться коротким щипковым массажем. Лечь на спину и приложить банки к проблемным местам. Кожа должна всосаться на 1,5-2 см. Не отрывая от тела, перемещать приспособления по часовой стрелке. Первое время процедура может показаться болезненной. Через 10 минут потребуется небольшой отдых, в этот период зону, подвергшуюся воздействию, следует накрыть;

- Массаж с медом. До проведения процедуры необходимо провести специальный тест, проверяющий отсутствие аллергии на продукт. Последовательность действий: расширить поры при помощи ванны или душа, скарбом обработать живот и бока, промокнуть лишнюю влагу, но не растирать кожу. Мед нанести тонким слоем, после впитывания добавить еще порцию. Массаж сначала проводить движениями в форме круга, зигзага и линий, дерму не растягивать. Следующий шаг: прижать ладонь к кожному покрову и резко оторвать. Такими движениям обрабатывать все зоны с прослойкой до покраснения. Смыть состав, нанести крем. Продолжительность процедуры 20 минут, проводить требуется каждый 48 часов;

- Домашний гидромассаж. Встать в ванну или в душевую кабину. Направит струю на жировой валик. Водить струей по коже, следуя движению часовой стрелки. Постоянно менять уровень напора и температуру. Длительность сеанса 20 минут, важно, чтобы с последнего приема пищи прошло не менее 1,5 часа.

Особенности проведения процедуры в салоне

В салонах антицеллюлитный массаж боков, в основном представлен в виде аппаратного и вакуумного массажа. Первый востребован по следующим причинам:

- Более интенсивное воздействие на ткани;

- Активизация синтеза эластина и коллагена;

- Быстрой скорости восстановления после процедуры.

Данный вид коррекции форм проводится специальным аппаратом, который воздействует на мышцы импульсным током. Механизм схож с работой мускулов во время физической нагрузки. Также подобные сеансы называют фитнесом для ленивых.

Основные результаты курса:

- Общее снижение веса;

- Омоложение дермы;

- Устранение дефектов после процедуры липосакции;

- Стимулирование метаболизма;

- Снижение количества жира;

- Повышение мышечной массы.

Вакуумный массаж наиболее популярен для сужения талии. Метод довольно болезненный оставляет синяки, но часто предлагается как альтернативу липосакции. Перед сеансом лучше посетить сауну, полежать в горячей ванне или позаниматься в тренажерном зале. Первая процедура длится около 3 минут, далее время увеличивается. Общий курс – 15 сеансов.

Также салоны предлагают услуги скульптурного массажа и все виды, возможные для проведения в домашних условиях. Запись в массажные салоны для остальных разновидностей массажного воздействия вполне оправдано: сертифицированные специалисты, имеющие большой опыт, значительно повышают результативность воздействия и ускоряют достижение цели. Кроме того, выделяются специфические разновидности, которые также направлены на коррекцию формы живота и талии:

- Профессиональный антицеллюлитный массаж;

- Воздействие ногами массажиста;

- Тайские методики;

- Балийские техники;

- Комбинированные методы.

Стоимость

Цены на массаж боков и живота варьируются в значительном диапазоне. Стоимость складывается из:

- Региона, где расположен салон;

- Статичности центра;

- Квалификации мастера;

- Выбранной методики.

При желании можно найти процедуру в пределах 1000 рублей, но салоны могут предложить сеанс и за 5000 рублей.

Эффективность

Основанная эффективность массажа заключается в возможности устранить жировую прослойку, усилить результат от диеты или спортивной программы. Механизм, позволяющий убрать бока массажем, заключается в следующим:

- Ускоряется сжигание липидной прослойки;

- Разгоняются застойные процессы;

- Стимулируется местный метаболизм;

- Выравнивается подкожная клетчатка, помогающая сгладить проявления целлюлита.

Результативность зависит от выбранной методики. Если проводить процедуры от 3 до 7 дней в неделю, то через месяц эффект становится заметен невооруженным глазом.

Отзывы

При условии, что сеансы массажа выполнялись с учетом противопоказаний и систематически, результаты, описанные в отзывах, побуждают верить в эффективность.

Также многие женщины подтверждают, что массаж – вспомогательная техника. Получить желаемый эффект можно только после коррекции меню и хотя бы незначительных нагрузках.