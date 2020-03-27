﻿Выбираем правильно диван

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Чтобы подогнать диван к интерьеру, нужно подойти немного аналитически, как и в большинстве тем

Учитывайте целевое место использования дивана и дополнительные функции, которые должен выполнять этот предмет мебели. В гостиной у нас, как правило, больше места, и мы можем позволить себе большую мебель или целые композиции, или наборы модульной мебели. Современный раскладной диван можно установить в комнатах типа кабинет или детская где у нас не так много места. В этих случаях преобладают компактные диваны-кровати.

На что обратить внимание

Цвет диванов мы выбираем скорее с учетом собственных предпочтений, сформированных под влиянием окружающей среды и опыта. Все большую роль играет стиль и мода, но мы не забываем о практике. Преобладают серые, земные цвета, а также оттенки темно-синего. С другой стороны, вы видите все большую смелость и самостоятельность при выборе цвета, например, оттенки красного, цвета горчицы или ткани с четкими узорами-полосы, цветы. В офисах цветовая гамма более смелая, часто сочетается с корпоративными цветами:

Текстура ткани, покрывающей диваны, чаще всего является компромиссом между тем, что нам нравится, и практической стороной. Ткани с более толстым переплетением часто более привлекательны, но менее практичны из-за меньшей устойчивости к загрязнению или разрушению животными. Более устойчивы к повреждениям ткани с тонким и плотным переплетением. Тканые с большей плотностью чаще всего также более долговечны. Такие ткани также легче чистить от шерсти животных. Если мы хотим иметь возможность частой очистки, которая может иметь место, когда в доме есть маленькие дети, рекомендуется применять натуральную кожу или искусственную кожу. Однако для спальной раскладной мебели это мало практичное решение из-за или ограниченной воздухопроницаемости этих материалов.

Комнаты типа кабинет часто также служат комнатой для гостей. Функция разложения здесь чаще всего необходима. Шезлонги также популярны. Здесь мы ожидаем более привлекательного и авангардного взгляда от диванов. Удобство и функциональность здесь имеют меньшее значение. Более ожидаемым является элемент привлекательности. Такой диван является частью имиджа компании, выполняет своего рода представительную функцию.

Диван-кровать

При выборе дивана важную роль играют также размеры помещения, но и сама планировка интерьера: расположение окон или расположение входа в помещение. Для многих людей большое значение имеет, например, расположение телевизора и возможность правильного размещения звуковой системы. Эти условия определяют размеры и форму дивана, а также возможность использования дополнительных кресел или выбор полностью составных диванов или набора сидений, полностью собранных для конкретного интерьера.